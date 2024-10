Los Dodgers vencen 4-2 a los Yankees de NY en el segundo juego de la Serie Mundial

Por Ronald Blum

Los Ángeles, 26 de octubre (AP) — Yoshinobu Yamamoto permitió un hit en seis entradas y un tercio, Freddie Freeman disparó jonrón por segunda noche consecutiva y los Dodgers de Los Ángeles conectaron tres jonrones tempraneros ante Carlos Rodón para vencer este sábado 4-2 a los Yankees de Nueva York y tomar ventaja de 2-0 en la Serie Mundial.

Tommy Edman y Teoscar Hernández también conectaron para los Dodgers, que vieron al toletero estrella Shohei Ohtani abandonar el campo con una lesión en el brazo izquierdo al final de la séptima entrada.

Después de que los Yankees cerraran 4-2 con un sencillo productor de Giancarlo Stanton en el noveno contra Blake Treinen, Alex Vesia relevó con las bases llenas y retiró al bateador emergente José Trevino con un elevado en el primer lanzamiento para el salvamento.

Yamamoto permitió el jonrón de Juan Soto en la tercera entrada, luego retiró a sus últimos 11 bateadores y a 15 de sus últimos 16.

Soto también conectó un sencillo en el noveno y anotó gracias al hit de Stanton con un out en la tercera base. Jazz Chisholm Jr. conectó un sencillo y Anthony Rizzo fue golpeado por un lanzamiento, llenando las bases. Treinen luego ponchó a Anthony Volpe antes de que Vesia entrara en relevo.

Ohtani se lastimó el brazo izquierdo al deslizarse con los pies por delante cuando fue atrapado robando la segunda base para terminar la séptima.

Shining on the biggest stage! #WorldSeries pic.twitter.com/ROfinst9mf

El tercer partido se jugará el lunes por la noche en el Yankee Stadium. Cuarenta y cinco de los 56 equipos que tenían una ventaja de 2-0 en la Serie Mundial ganaron el título.

Aaron Judge, de Nueva York, se fue de 4-0 con tres ponches y está bateando .150 con seis carreras impulsadas y 19 ponches en 40 turnos al bate en postemporada.

El jonrón de Soto que empató el juego con una recta interna fue la única carrera que Yamamoto permitió en dos aperturas y 13 1/3 entradas contra los Yankees este año.

El novato se fue entre una gran ovación y se inclinó levemente ante los fanáticos cuando caminó hacia el dugout.

Yamamoto se unió a los Dodgers en diciembre pasado con un contrato de 325 millones de dólares por 12 años, un récord para los lanzadores, y se asoció con Ohtani para crear un interés récord en las Grandes Ligas de Béisbol en Japón.

Yamamoto estuvo fuera de juego del 15 de junio al 10 de septiembre debido a una distensión en el manguito rotador y este fue su mejor comienzo desde la lesión.

Who's your Player of the Game? #WorldSeries

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 27, 2024