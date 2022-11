EU prohíbe venta e importación de equipos Huawei y ZTE por “riesgos” de seguridad

Washington, 26 de noviembre (AP).— Estados Unidos prohibirá la venta de equipos de telecomunicación fabricados por las empresas chinas Huawei y ZTE, y restringirá el uso de algunos sistemas de videovigilancia fabricados en China, alegando un “riesgo inaceptable” para la seguridad nacional.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés), integrada por cinco miembros, dijo el viernes que aprobó por unanimidad la adopción de nuevas normas que bloquearán la importación o la venta de ciertos productos tecnológicos que suponen riesgos para la seguridad de la infraestructura crítica de Estados Unidos. Es un nuevo desarrollo en una escalada de restricciones estadounidenses a la tecnología china que comenzó con el Presidente Donald Trump y ha continuado en el Gobierno de Joe Biden.

Today we adopted new rules prohibiting communications equipment deemed to pose an unacceptable risk to national security from being authorized for importation or sale in the US. #FCCGov #NationalSecurity https://t.co/Y0JcVk5Yvh https://t.co/Y0JcVk5Yvh

— The FCC (@FCC) November 25, 2022