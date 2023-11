Las luces de Christmas in the Park se encienden con todo el espíritu navideño

Christmas in the Park brinda desde convivencias con los Looney Tunes, personajes de la Liga de la Justica, Santa Claus y Los Reyes Magos, además de música en vivo.

Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).- La Navidad está muy cerca por lo que ya es hora de colocar todos los adornos, en especial las luces, por lo que Six Flags México inició con Christmas in the Park para cautivar con números musicales, desfiles, videomapping y fotos con La Liga de la Justicia, Looney Tunes y princesas del 24 de noviembre 2023 al 21 de enero de 2024.

Christmas in the Park brinda desde convivencias con los Looney Tunes, personajes de la Liga de la Justica, Santa Claus y Los Reyes Magos, una encantadora Villa Navideña, música en vivo con una banda que amenizará el entorno navideño, recorridos por pasillos con nieve, interacciones con hermosas princesas y divertidos personajes que sólo se podrán conocer durante la navidad, acogedoras fogatas para calentar los tradicionales S’mores; además de “Christmas Beyond” que deleita con un gran número musical intervenido por los queridos personajes de Looney Tunes y asombrosos fuegos artificiales.

¿Que incluye el boleto de un día a Christmas in the Park?

–Christmas Beyond: Una espectacular presentación que dará inicio al encendido de millones de luces por el parque, acompañada de un emotivo número musical, presencia de Looney Tunes y fuegos artificiales.

–Christmas Light Parade: El tradicional y querido desfile que recorre los pasillos del parque.

–La Casita de Dulces del Polo Norte: Niños y niñas pueden recibir un dulce de las manos de Santa Claus y sus divertidos duendes.

–Las Posadas de Caramelo: Los niños y niñas pueden pedir posada y recibir sabrosos dulces entregados por los tiernos Looney Tunes.

–El Milagro de la Navidad: Un videomapping acompañado con los Looney Tunes y sus amigos.

–Jingles Magic Band: Música en vivo interpretada por una banda que ameniza un real ambiente navideño.

–Kids Snow Camp: Dentro de este espacio, todos los pequeños de la familia podrán sumergirse dentro espuma blanca para sentirse en un ambiente invernal.

–Fotos con La Liga de la Justicia, Looney Tunes y princesas: Estos personajes caminan por diferentes puntos del parque para convivir con todos los visitantes que deseen conocerlos.

Existen dos actividades más, sin embargo, estas tienen un costo adicional: Snow Race (una emocionante rampa de nieve para deslizarse y sentir adrenalina navideña) y fogatas para S’mores (los tradicionales malvaviscos tostados y cubiertos de chocolate y galleta se podrán calentar y disfrutar dentro de encantadoras fogatas ubicadas en el parque).