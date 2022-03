De lo más exótico en la alfombra roja a Will Smith: los MEMES que dejaron los Óscar

Los internautas no tardaron en compartir algunos de los momentos más épicos de la premiación.

Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).- La 94 edición de los Premios de la Academia ha dejado una serie de memes respecto a diferentes situaciones que se vivieron durante la noche.

Los internautas no tardaron en compartir algunos de los momentos más épicos de la premiación.

Criticando los looks de la alfombra roja tal que así:#Oscar pic.twitter.com/t0hw35HJIM — Sabrina cosas de brutas ✨ (@desyunobufe) March 27, 2022

– Por qué tan elegante Homero?

– Hoy toca criticar la ropa de la Alfombra Roja, muchacho pic.twitter.com/raXQKeqVwt — Treintona On The Rocks ⚪ (@treintona_cl) March 27, 2022

Me hice un meme #Oscars #BeyOscars y también sin meme todo my love para mí Andrew. 💜 pic.twitter.com/qsq6g0ZEq9 — DANN (@el_solodann) March 27, 2022

Cómo esperan que llegues a la graduación // como en realidad lo haces #Oscars2022 #Oscars pic.twitter.com/Uvt4m54vBz — DesdeElCamión (@camion_desde) March 28, 2022

Uno de los momentos que más llamaron la atención de los espectadores fue cuando Will Smith subió al escenario y golpeó al comediante Chris Rock, luego de haber realizado un chiste sobre Jada Pinkett-Smith.

Espera hijo tu madre esta viendo como Will Smith acaba de pegarle a alguien#Oscars pic.twitter.com/sdcBtRQrGX — ZaredLZerø (@ZaredZer) March 28, 2022

Chris Rock siguiendo con su presentación después del putazo que le dio Will Smith #Oscars pic.twitter.com/knCxtJQaY9 — . (@AlejanBritoR) March 28, 2022

Todos viendo lo que acaba de hacer Will Smith en los #Oscars pic.twitter.com/fR9bspuJr0 — Alex  (@alexculee) March 28, 2022

Todos viendo lo que acaba de hacer Will Smith en los #Oscars pic.twitter.com/sO386cnzFb — Máximo Uno (@uno_maximo) March 28, 2022

Yo esperando que alguien se ría después de lo que dijo Will Smith. pic.twitter.com/6qVeolwwJc — Kevincho :3 (@Kevincho_UwU) March 28, 2022

Cuando Will Smith le pegó a Chris Rock. pic.twitter.com/5uoRaIfpO1 — 🌄Sun Goes Down🌄 (@stressed_boy16) March 28, 2022

Lista de ganadores de los Oscar que se entregaron en Los Ángeles:

-Mejor película: “CODA”.

-Dirección: Jane Campion, “The Power of the Dog”.

-Actor: Will Smith, “King Richard”.

-Actriz: Jessica Chastain, “The Eyes of Tammy Faye”.

-Actor de reparto: Troy Kotsur, “CODA”.

-Actriz de reparto: Ariana DeBose, “West Side Story”.

-Cinematografía: “Dune”.

Yo en estos momentos después de ver que la pelea de Chris Rock y Will Smith en los #Oscars2022 fue real: pic.twitter.com/U4rwftVYPE — jeffrey rueda ☀️🌱 (@jjeffrey10) March 28, 2022

yo viendo a Will Smith defender a su esposa y después ganando un Oscar #AcademyAwards #Oscars2022 pic.twitter.com/PeTaWvP9Fp — mac || louis tour💙🇨🇱 (@wawatpwk1) March 28, 2022

-Guion adaptado: “CODA”.

-Guion original: “Belfast”.

-Música original: “Dune”, Hans Zimmer.

-Canción original: “No Time to Die” de “No Time to Die”, Billie Eilish y Finneas O’Connell.

-Diseño de vestuario: “Cruella”.

-Efectos visuales: “Dune”.

-Cortometraje: “The Long Goodbye”.

-Cortometraje animado: “The Windshield Wiper”.

-Cortometraje documental: “The Queen of Basketball”.

Más que la frase, el coñazo jajajaja

Will se lleva el Oscar a mejor Actor #Oscars #Oscars2022 #WillSmith pic.twitter.com/5T4NabqSWX — LordSmoke911 (@LSmoke911) March 28, 2022

Will Smith al rato durmiendo a lado de su Oscar.#Oscars2022 pic.twitter.com/LROCwWQMUH — Alex Cabrera (@AletzAGoGo) March 28, 2022

-Largometraje documental: “Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)”.

-Largometraje internacional: “Doraibu mai kâ” (“Drive My Car”), Japón.

-Edición: “Dune”.

-Cinta animada: “Encanto”.

-Diseño de producción: “Dune”.

-Maquillaje y peinado: “The Eyes of Tammy Faye”.

-Sonido: “Dune”.

Los de El Padrino cuando ya nadie le hizo caso a su homenaje por culpa de Will Smith: pic.twitter.com/b1Z74WOovl — Simpsonito (@SimpsonitoMX) March 28, 2022