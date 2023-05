Lana del Rey regresa al Foro Sol de la CdMx; revisa día y dónde comprar los boletos

¡Es oficial! Se dio a conocer que Lana del Rey se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México el próximo mes de agosto.

Por Dora Méndez

Ciudad de México,27 de mayo (AS México).– Por medio de redes sociales, Ocesa compartió la noticia con los fans de la cantante estadounidense Lana del Rey, siendo uno de los regresos más esperados por los mexicanos.

“Clásica, sentimental e icónica… Encontraremos el cielo en la tierra con Lana Del Rey. XV-Vlll-MMXXIII. Say Yes To Heaven”, indicó una publicación en redes sociales.

ASÍ PODRÁS ADQUIRIR LOS BOLETOS

Se tiene confirmado que la preventa para tarjetahabientes Citibanamex será el próximo 31 de mayo, con facilidades de pago de tres meses sin intereses. Mientras que la venta genera dará inicio el 1 de junio. Por medio de la página de Ticketmaster.

Te recomendamos acceder al sistema unos minutos antes, pues es posible que se sature, debido a la gran demanda que tendrá este show. Al momento te llevará a la fila virtual y obtendrás un turno para poder hacer tu compra.

Sobre los precios, todavía no se confirma esta información, así que es posible que cuando inicie la venta, también sean revelados, por lo que sólo queda esperar.

🚨 ANUNCIO OFICIAL 🚨 Lana del Rey 👑 México 🇲🇽

15 de Agosto 🗓️

Foro Sol 🏟️

CDMX 📍 🎫 Fechas de Preventa 🎫 29/05 Venta Beyond/Prestige 9:00 AM

30/05 Pre-Preventa Priority 9:00 AM

31/05 Preventa Citibanamex 11:00 AM

01/06 Venta General 11 AM 🎟️ Precios de Boletos y Mapa 🎟️… pic.twitter.com/39qCBNCESg — 皿 (@ailoviutl) May 26, 2023

LANA DEL REY ESTARÁ PROMOCIONANDO SU NUEVO DISCO

La artista visitará nuestro país para promocionar su noveno disco titulado Say Yes To Heaven, el cual fue lanzado en mayo. Hasta el momento, ha recibido varios comentarios favorables por parte de los fans, gracias a la distintiva voz de Lana, combinado con sus composiciones cargadas de sentimiento.

El sencillo que le da nombre a esta producción ha generado diversas reacciones entre los fans, convirtiéndose en uno de los favoritos del público.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.