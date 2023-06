Claudia critica a oposición; Ebrard cuestiona gasto de aspirantes; Adán va a Sinaloa

Ricardo Monreal pidió confianza a la gente de Chiapas en la 4T, pues dicho movimiento dará mayor libertad, recursos, equidad y justicia social. Noroña, mientras tanto, criticó la ausencia de debates en la contienda interna, los cuales harían “la contienda más democrática”.

Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo).- Este martes continuaron los recorridos de la y los precandidatos presidenciales de la izquierda para 2024, donde destacaron puntos sobre la Cuarta Transformación; pero también algunos criticaron el proceso interno.

De los seis candidatos de la coalición gobernante, cuatro son de Morena: la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.

Mientras que, los legisladores con licencia Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco participan por la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

OPOSICIÓN ES UNA “TIENDA DE DISFRACES”: SHEINBAUM

La exjefa de Gobierno de la CdMx, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la alianza de oposición, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), asemeja a “una tienda de disfraces”.

Luego de que ayer se anunciara el Frente Amplio por México y su respectivo proceso para definir a su candidato presidencial en 2024, la mandataria capitalina aseguró que sus representantes y militantes inmediatamente se volvieron “una tienda de disfraces” en referencia a su supuesto compromiso con causas que antes rechazaban.

“Ahora se quieren disfrazar de demócratas en realidad la decisión de quien va a ser [su candidato presidencial] la va a tomar, Claudio X González, y un grupúsculo, pero están haciendo una parafernalia para decir que hay participación, y para colmo usan el mismo método que le copiaron a Morena”, dijo en un video subido a sus redes sociales.

Asimismo, señaló que le parece extraño que, de un momento a otro, apoyen iniciativas como la lucha feminista cuando han tomado posturas que demostrarían lo contrario.

El Frente Amplio parece una tienda de disfraces, más bien es el Frente Amplio Contra México, van tarde y con sueño. A ellos les une el pasado lleno de corrupción y los intereses personales; de nuestro lado #HayProyecto ¡vamos con todo por la transformación!… pic.twitter.com/MZPOO1fGDm — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 27, 2023

“De pronto son feministas, viene el 8 de marzo, se ponen sus vestidos morados, salen a la calle y cuando se trata de reconocer una mujer joven que ahora es Secretaria de Gobernación [Luisa María Alcalde], misoginia al por mayor; a una Diputada joven [Andrea Chávez], misoginia al por mayor, o sea, ¿dónde quedó el feminismo de los que ahora las critican por ser mujeres?”, agregó.

Aseguró que la oposición son el pasado, “el vestuario de la demagogia y la simulación”; cosa contraria con el proyecto de Nación que ella defiende. “Aquí lo que hay es amor a México”, dijo.

La precandidata presidencial llegó este martes a Jojutla, en el estado de Morelos, esto como parte de su agenda de actividades por su participación en el proceso interno de designación del o de la aspirante presidencial de la izquierda en 2024.

Más tarde, luego de que la Senadora panista Xochitl Gálvez se destapara como aspirante a la Presidencia, Sheinbaum dijo que ser mujer no es suficiente para llegar al cargo, pues destacó la importancia de la continuidad a la Cuarta Transformación.

“Son dos cosas, continuidad de la Cuarta Transformación y ser mujer. No es cualquier mujer" Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) señaló que @XochitlGalvez representa el proyecto del pasado de corrupción. 📹@jordana_glez pic.twitter.com/fMOCKwIpYG — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 27, 2023

“Yo por eso siempre digo que son dos cosas: continuidad de la Cuarta Transformación y mujer, no es cualquier mujer” la que puede ser Presidenta, dijo.

Además, aprovechó para hablar sobre las acusaciones que emitió Marcelo Ebrard, excanciller y contrincante de Sheinbaum, con respecto a supuestos derroches presupuestales de algunos precandidatos, a lo que ella negó que esto sucediera.

“Vamos a estar dando informes, lo vamos a hacerlo público. Nosotros no establecemos nada que sea ilegal. No hay derroche de recursos”, dijo en una entrevista tar una asamblea informativa realizada el día de hoy.

También destacó que consistencia de todas y todos los aspirantes presidenciales, pues ella aseguró que no cuenta cuántos espectaculares hay de cada uno de ellos, incluyéndola a ella.

El bloque opositor dijo ayer que decidiría mediante una encuesta abierta a la persona que encabece el Frente Amplio por México, una figura que, explicaron, se prevé en la Ley, y bajo la cual esperan elegir a quien será su abanderada o abanderado para la elección presidencial de 2024.

Sin embargo, el Consejo Electoral Ciudadano (CEC) anunció su disolución antes siquiera de entrar en funcionamiento. El llamado “mini INE”, un órgano que iba a ser ciudadano, autónomo e independiente, señaló en un comunicado de prensa que “el esquema bajo el cual se llevará el proceso de consulta ha cambiado respecto de lo originalmente planteado”, ya que en su interior habrá una presencia partidista, por lo tanto, sus integrantes confirmaron su fin.

“Agradecemos la invitación, hoy sabemos de la coyuntura política y la construcción de acuerdos a efecto de privilegiar la unidad de cara a las elecciones de 2024 son prioritarios. Este escenario nos ha llevado a cada uno y a cada una de nosotras a tomar una decisión distinta y personas respecto a la posibilidad de participar en el ejercicio propuesto por los partidos políticos integrantes de Va por México y las organizaciones de la sociedad civil que las acompaña”, se lee en el posicionamiento que el Consejo Electoral Ciudadano escribió al Frente Cívico Nacional.

En libertad nace una democracia. En libertad toca defenderla. Comparto la carta que los integrantes del Consejo Electoral Ciudadano enviamos al Frente Cívico Nacional. pic.twitter.com/5QrZ13iE6A — Maria Elena Morera (@MaElenaMorera) June 27, 2023

Los partidos políticos PRI, PAN, PRD impusieron miembros al CEC y provocaron desde el fin de semana la salida de académicos que iban a encabezar su conducción. Hasta ahora el único que hizo pública su salida fue el académico Sergio Aguayo, quien dijo el domingo que los partidos habían decidido un método en el cual los ciudadanos sin partido quedaban sometidos a las reglas y voluntad de las tres instituciones políticas. El académico indicó en Twitter que otros miembros del Consejo Electoral Ciudadano también dejaron de formar parte, aunque no especificó quiénes.

MORENA DEBE PONERLE TOPE AL GASTO DE PRECANDIDATOS, DICE EBRARD

El excanciller Marcelo Ebrard Casaubón estuvo esta tarde en el kiosko del centro de Coyoacán, en la Ciudad de México, desde donde denunció la “evidente desproporción” de los recursos utilizados por algunos precandidatos de Morena en sus recorridos por el país.

“No escapa de mi atención que haya una gran desproporción de recursos. Me doy cuenta de eso. Y me doy cuenta también que el pueblo no se deja; somos un pueblo sabio, como dice el Presidente”, señaló este martes.

Advirtió que el nivel de gastos es muy alto, por lo que exhortó al partido que “revise el tema” y ponga un límite al gasto. “Nos van a aportar 5 millones, pero no hay tope”, añadió.

Además, señaló a Morena luego de que el partido le negara la propuesta de incluir a mexicanos en el extranjero en la encuesta para la designación de su candidato presidencial.

Reencuentro en Coyoacán : iniciamos recorridos en nuestra querida ciudad. pic.twitter.com/L3z8fO5cr5 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 27, 2023

“Se me hizo mala onda porque son parte de la nacionalidad mexicana. No estoy de acuerdo que los hayan excluido, se me hace injusto”, dijo.

Como parte de su apoyo a mexicanos en el exterior, viajará a la ciudad de Miami, Florida, para participar en una movilización en contra de leyes que puedan afectar sus derechos.

ADÁN AUGUSTO OFRECE CONTINUIDAD EN EL GOBIERNO FEDERAL

El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dijo esta tarde en Los Mochis, Sinaloa, que el Gobierno cumplirá todos los compromisos sociales, con la continuidad del movimiento por la respuesta de la sociedad.

“Hay que fortalecer el movimiento y organizar al pueblo en contra de los de siempre”, dijo.

🔴 #AlMomento

Masivo encuentro de @adan_augusto López Hernández con el pueblo de Los Mochis, Sinaloa. pic.twitter.com/wXfbRBDEXc — Al Momento 4T (@Almomento4T) June 27, 2023

Anunció que en el 2024 se reformará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque “se sigue vendiendo al mejor postor”.

Arremetió contra televisoras a los que calificó como “mercachifles, reverendos ratas y ladrones, que están envueltos en maraña de corrupción”.

Retomó su rechazó al financiamiento de cinco millones de pesos, que ofreció gastar en centros de salud de Veracruz.

Nos sentimos muy a gusto y agradecidos con Los Mochis, por su maravilloso recibimiento. Si algo distingue a su gente es su nobleza y generosidad. Sinaloa es mucho estado, es mucho pueblo, y siempre podrá contar conmigo. pic.twitter.com/5hWggdrn6E — Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 27, 2023

López Hernández estuvo en el Centro de Usos Múltiples, que fue ocupado por residentes de El Carrizo, Ahome, Topolobampo, San Miguel, El Guayabo, Higuera de Zaragoza, Juan José Ríos, y de los municipios de Choix y El Fuerte fueron acarreados en decenas de camiones entre urbanos, foráneos y utilitarios.

MONREAL: HAY QUE CONTINUAR LA LUCHA QUE INICIÓ AMLO

El Senador con licencia Ricardo Monreal Ávila confesó que su sueño es mantener el cambio que ha implementado el Presidente Andrés Manuel López Obrador a través de su lucha que triunfó en 2018.

Durante un evento que realizó este martes en Bachajó, Chiapas, el expresidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, destacó que en el momento en que llegó el Presidente López Obrador al poder, es que comenzó la serie de apoyo a las personas de dichas comunidades, sobre todo a campesinos.

Personas con discapacidad y adultos mayores también se vieron beneficiados por las políticas implementadas por el titular del Ejecutivo federal, prosiguió.

Buenos días. Iniciamos nuestra jornada de trabajo, para realizar las primeras asambleas informativas. pic.twitter.com/R4JXNToqGC — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 27, 2023

Además, pidió confianza a la gente en la Cuarta Transformación, pues prometió que esta dará mayor libertad, recursos, equidad y justicia social para los pueblos.

Para ello, prosiguió, es necesario proseguir con la lucha junto con el Presidente para mantener la continuidad de la transformación del país.

DEBATES HARÍAN CONTIENDA MÁS DEMOCRÁTICA: NOROÑA

El Diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, criticó el descarte de Morena por incluir debates entre los aspirantes a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Durante una entrevista radiofónica en su visita al estado de Tabasco, el legislador petista manifestó, a pesar de su descontento, que aceptó participar en el proceso a pesar de no estar de acuerdo con el método designado por la dirigencia de Morena.

Agenda de los próximos días. pic.twitter.com/aFKTvn6kDc — Fernández Noroña (@fernandeznorona) June 24, 2023

El empleo del debate serviría, prosiguió Noroña, para “hacer la contienda más democrática”; sin embargo, aún así confía en la imparcialidad del Presidente López Obrador ante el proceso interno que desarrolla el partido oficial.

Además, descartó que alguno de sus compañeros de Morena y partidos aliados pretenda renunciar al movimiento si no resulta favorecido en las encuestas; además, destacó el llamado a la unidad del partido.

— Con información de Río Doce