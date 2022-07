Zelenski nombra a nuevo Fiscal tras despido de predecesora por presunta traición

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha nominado este viernes a Andriy Kostin como nuevo Fiscal general del país, cerca de una semana después de que el Parlamento aprobara el cese de Irina Venediktova, quien fue apartada del cargo junto al Jefe de los Servicios de Inteligencia (SBU), Ivan Bakanov.

Zelenski ha enviado durante la jornada un borrador de resolución con la nominación de Kostin, miembro de la facción Servidor del Pueblo, a la que pertenece el mandatario, según un comunicado publicado por la Rada Suprema (Parlamento) a través de su página web.

JUST IN: Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy has nominated lawmaker Andriy Kostin, from the president's political party, to be the country's next prosecutor general. #Ukraine pic.twitter.com/7vsOfQiE31

— BNN Newsroom (@BNNBreaking) July 27, 2022