CLOSE UP¬ Luisa María, una joven que volanteó casa por casa, podría dirigir Morena

Es obradorista desde el intento de desafuero y defensora de derechos laborales cuando niña por el ejemplo de sus padres Arturo Alcalde y Bertha Luján. Desde el “ala de los puros”, Luisa Alcalde aspira a dirigir Morena, un partido con bastante respaldo electoral, pero cuestionado por abrirse a perfiles ajenos a su ideología de izquierda.

Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).– Morena, la principal fuerza política, renovará su dirigencia en la última semana de septiembre, probablemente por Congreso Nacional. A dos meses de ello, la única candidata es la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, morenista desde 2011 cuando aún era asociación civil y, por su juventud, sin un pasado en otros partidos políticos en contraste con los dirigentes previos.

Como Diputada federal propuso eliminar prestaciones “absurdas” de los ministros de la Corte y fue oposición a las reformas neoliberales del peñismo. Como Secretaria del Trabajo impulsó la eliminación del outsourcing y el aumento histórico al salario mínimo. Pero ya desde niña marchaba los primero de mayo por los derechos laborales junto con su padre Arturo Alcalde, un conocido abogado laborista, y su madre Bertha Luján, obradorista y Secretaria general de Morena (2012-2015).

La abogada además emana de las bases de Morena, un partido fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador entre 2012 y 2014. A los 25 años, como coordinadora Nacional de Morena Jóvenes y Estudiantes repartió casa por casa publicaciones de Regeneración, el periódico del movimiento. Ahora quiere consolidar y “cuidar a Morena”, ya que, con más de dos millones de militantes, considera que “no solo es una herramienta para ganar elecciones, sino también para promover la participación popular, el debate, la revolución de las conciencias”, declaró recientemente a “Los Periodistas”.

Laura Hernández Aguilera, morenista que brigadeó con Luisa Alcalde en las colonias más populares de Ciudad Juárez durante la conformación del partido, dijo que el pragmatismo de Morena ha ido “desdibujando” los principios y lamenta que de los estatutos se haya quitado el candado a los chapulines, es decir, exigir que antes de aspirar a un cargo primero estuvieran tres años en el movimiento y que hubieran cursado en el Instituto de Formación Política. En Luisa ve una “esperanza” para que Morena “retome el rumbo” y no se “degrade” como el PRD, donde en su momento ella también militó.

“Para mí Luisa María representa el obradorismo. Venimos recorriendo desde el desafuero, la presidencia legítima. Luisa representa eso no nada más para mí, sino para todo el movimiento. Es una figura muy representativa que ha mostrado congruencia siempre en su actuar, que ha desempeñado un papel muy digno en los encargos que le han encomendado, es una mujer capaz, íntegra y representa mucho de la esencia de nuestro movimiento y que, en mi opinión, el pragmatismo del partido ha venido desdibujando. Es una esperanza que un perfil como el de Luisa María llegue a la dirigencia del partido para poder retomar el rumbo, retomar principios que nos dieron origen y que en un futuro perdure y se expanda”.

–¿A qué se refiere con pragmatismo de Morena?

–Es de todos sabido que hay perfiles que no cumplen con los requisitos que el mismo partido en su momento, en los estatutos que le dieron origen al partido, establecía. Al ser un partido político la gente está abierta a integrarse, es una institución pública, pero eso no quiere decir que tengamos que darle prioridad a ese tipo de personas que no han probado una congruencia y una ideología de izquierda. Y uno de los estatutos establecía que se sume la gente a nuestro partido, pero no iban a poder obtener una candidatura hasta después de tres años de comprobar una militancia y esas son cosas que se han ido perdiendo con las modificaciones que se han hecho a nuestros estatutos. Esos perfiles no representan lo que ha sido nuestra lucha.

Por su parte, Miguel Romero, quien trabajó unos meses con Luisa Alcalde en el área de comunicación social en la Secretaría del Trabajo, también cree que al ser “del ala pura” de Morena entrará con un gran respaldo a dirigir un partido que enfrenta un riesgo de “ruptura” interna por sectarismos.

“No hay que perder de vista que ella justo lo que representa es esta ala que han denominado ‘los puros’, es decir, este tipo de personajes que no han estado en ningún otro partido. Luisa no ha estado en otro partido en parte por su juventud y en parte porque ha sido una única línea ideológica en la que ha estado y ha sido a partir del liderazgo del Presidente Andrés Manuel. Ella representa el regresar a las bases de un instituto político”

Los dirigentes previos de Morena, desde el propio fundador López Obrador hasta el actual, Mario Delgado, han militado antes en el PRD o en el caso de Martí Batres y Alfonso Ramírez Cuéllar, en el Partido Mexicano Socialista.

Sobre cómo enfrentará el reto de un partido deteriorado Romero observó: “Este sectarismo y tribalismo puede terminar en una ruptura hacia dentro que deben de atender los dirigentes y el propio Presidente. Aún cuando termine su mandato, seguirá siendo un liderazgo muy importante hacia el propio partido. Dentro de sus cualidades que tiene ella es que ha reunido experiencia porque desde muy joven está involucrada en el movimiento de izquierda, el que fundó el Presidente y su voz va ser poderosa porque ella tiene el respaldo del Presidente. Me parece que reúne todas las capacidades en términos de hacer política y de ideología política”.

LOS ALCALDE

A diferencia de sus padres Arturo Alcalde Justiniani y Bertha Luján Uranga originarios de Chihuahua, Luisa María Alcalde y su hermana Bertha Alcalde nacieron en la Ciudad de México en la década de los ochenta.

Luisa cursó la primaria en el modelo educativo Decroly, que le fomentó la participación activa en asambleas grupales y su gusto por el teatro. A la par, su ideología de izquierda la adquirió de sus padres, activistas del Frente Auténtico del Trabajo, relacionado en un inicio con católicos-cristianos.

“Desde que yo era pequeña los dos eran activistas del movimiento obrero en el Frente Auténtico del Trabajo. Mi mamá era dirigente nacional, mi papá abogado de diferentes organizaciones sindicales que luchaban por la democratización del mundo del trabajo. Eso influyó mucho en mí, en mi experiencia, en mi crecimiento porque me tocó involucrarme de manera personal en muchos de estos movimientos, incluso en las marchas del 1º de mayo siempre íbamos nosotros. Los fines de semana estábamos muy involucrados en esa actividad de mis papás que formaba parte de su vida cotidiana, no solo era su trabajo, era su vida social, sus amigos”, aseveró en entrevista con Milenio cuando era Secretaria del Trabajo (2018-2023).

Así como de niña marchaba los primero de mayo a favor del movimiento obrero, en la prepa se manifestó contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador promovido por el Presidente panista Vicente Fox en 2005.

En ese entonces, su madre Bertha Luján era la Contralora general del entonces Jefe de Gobierno del DF. Su padre Arturo Alcalde, a quien Luisa identifica como “su gran maestro”, ha sido durante décadas asesor legal de sindicatos nacionales como el de Trabajadores del Seguro Social, de Pilotos Aviadores (ASPA), de las universidades Autónoma Metropolitana (UAM), Iberoamericana, Chapingo y del Colegio de México.

Por ello El Sol de México advirtió en 2019 un posible conflicto de interés cuando su hija fue nombrada Secretaria del Trabajo. “La STPS no dicta resolución alguna en conflictos laborales, ya que sólo participa en las negociaciones como ente conciliador”, respondió la Secretaria en un comunicado. Asimismo, el abogado laborista colaboró con análisis sobre la Reforma Laboral donde se eliminó la subcontratación que dejaba sin prestaciones a los trabajadores.

“No había ningún conflicto de interés porque lo que ella operó y la política que ella diseñó no tenía nada que ver con estos señalamientos que le hacían. Nadie perdió de vista que su papá es un destacado abogado, sin embargo todos los temas que ella llevó los hizo como la diseñadora de política pública que le tocó en ese momento el reto. Ese señalamiento se prestó más a un golpeteo político”, opinó Miguel Romero, analista político y extrabajador de comunicación social en la STyPS.

En 2006 comenzó a estudiar Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En las aulas una Luisa universitaria discutió el fraude electoral contra López Obrador, entonces candidato presidencial del PRD.

Su hermana Bertha Alcalde también estudió Derecho en la UNAM. Durante la pandemia, fue superdelegada de programas sociales en Chihuahua, contendió para ser consejera del INE y recientemente se hizo a un lado de su aspiración de ser Ministra de la Corte para darle paso a Lenia Batres, quien había obtenido más votos de los legisladores, aunque no los necesarios para evitar que fuera el Presidente López Obrador quien tuviera que elegir entre ambas. Su recompensa llegó pronto y desde febrero de 2024 es la titular del ISSSTE.

“JOVEN COMBATIVA”

En octubre de 2011, por invitación del propio Andrés Manuel López Obrador, Luisa Alcalde se unió a la asociación civil Morena, donde fue Coordinadora Nacional de Morena Jóvenes y Estudiantes (Morenaje), recién egresada de la UNAM. “La morena”, le gritaban entonces cuando la gente la reconocía tras protagonizar en un video la música oficial del partido, autoría de Byron Barranco.

“Estuvimos brigadeando en la ciudad, en las colonias más populares, más humildes, en los cruces viales de Ciudad Juárez. Ella se integró a mi brigada, en aquel entonces tenía un coche pequeño, mi papá acondicionó el coche con un megáfono y bocina grande a manera de ir perifoneando y Luisa María se sumó con nosotros. Ella, mi mamá y yo íbamos tocando casa por casa, repartiendo el periódico Regeneración, invitando a la gente de que se informara”, evocó la morenista Lorena Hernández sobre 2012, en el marco de movimientos estudiantiles contra Peña Nieto.

Mientras Morena se terminaba de constituir como partido político, Movimiento Ciudadano –parte de la coalición en la campaña presidencial de López Obrador antes de que rompiera con Dante Delgado– les abrió un espacio para que conformaran su primera bancada en la Cámara de Diputados. Alcalde entró como Diputada federal plurinominal de la LXII Legislatura, durante el periodo de transición entre el Gobierno del panista Felipe Calderón y el del priista Enrique Peña Nieto.

Como parte de la oposición contra las reformas estructurales del Pacto por México, sus compañeros de la pequeña bancada fueron el ahora Gobernador de Sonora y dirigente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo; la Ministra Loretta Ortiz; Fernanda Romero Lozano, hija del titular de Pemex, Octavio Romero, entre otros. En contraste, el entonces Senador perredista Mario Delgado votó a favor de la Reforma Educativa y en su calidad de Secretario de Educación del DF acudió al estreno del documental “De Panzazo”, producido por Claudio X. González y Carlos Loret de Mola.

Alcalde ya desde Diputada federal cuestionó las lujosas remuneraciones de los ministros de la Corte, lo cual ha hecho ahora como Secretaria de Estado en torno a la reforma la Poder Judicial.

“Seis millones 118 mil 837 pesos es la remuneración nominal anual bruta de un Ministro de la Suprema Corte. ¡Seis millones de pesos al año! Aún así el presupuesto contempla que se les dé una ayuda para anteojos de 3 mil 100 pesos y mil pesos de estímulos para el Día de la Madre (…) Ahora solicitaré que se acepte esta reserva para que se eliminen estas dos prestaciones para los ministros y se destinen al desarrollo social. Son solo 45 mil pesos, pero les pido que se haga como un acto simbólico a favor de los que ganan 60 pesos al día”, dijo en diciembre de 2012. Pero los diputados del PRI y PAN presentes votaron en contra.

Meses después, durante la comparecencia del Secretario de Hacienda Luis Videgaray en septiembre de 2013, la Diputada Luisa Alcalde le expusp al tecnócrata la historia del neoliberalismo desde que el Secretario de Hacienda Pedro Aspe y el Presidente Carlos Salinas de Gortari se conocieron en 1978 en sus estudios de doctorado en EU. En la tribuna, entre interrupciones de legisladores, le cuestionó que la Reforma Energética propuesta beneficiaría directamente a su grupo político conformado por Emilio Lozoya, Pedro Aspe y demás.

“Secretario Videgaray, usted y sus socios planean aprobar esta Reforma Energética con una sola finalidad: hacer negocios. Imagínese que un mes y medio después de ser nombrado Lozoya Austin como director general de Pemex, tan solo un mes y medio después, Pemex adjudicó de manera directa la primera fase del gasoducto Los Ramones, ese megaproyecto se le adjudicó a Sempra, ahora llamado Ienova, empresa dirigida en México por Carlos Ruiz Sacristán, compañero de Lozoya Austin en OHL. ¿Quiere saber a qué empresa designó Pemex para llevar a cabo el armado financiero? A Protego, de Pedro Aspe. Ni un mes y medio llevaban usted y Lozoya en el cargo, y ya habían realizado el primer gran negocio relacionado con el petróleo”, le reclamó a la cara.

Era entonces 2013. Faltaba el escándalo de corrupción de la Casa Blanca de Peña Nieto y Angélica Rivera, así como los audios de los negocios sucios entre OHL México y el Grupo Atlacomulco. Pero ya desde entonces los diputados buscaban intimidar a la joven combativa. “Todavía habemos un puñado de legisladores que vamos a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores. No nos van a intimidar, no me van a intimidar ninguna de ustedes”, aseguró la Diputada Alcalde en marzo de 2014, durante una sesión en que se discutió la pensión universal y el seguro de desempleo peñista en detrimento, señaló, del presupuesto para el derecho humano a la vivienda. Ella, en tribuna, se encontraba “vigilada” por las diputadas priistas mientras que desde su escaño el Diputado Alejandro Moreno se reía.

Asimismo, durante la discusión en torno al Sistema Anticorrupción de Peña Nieto, Alcalde cuestionó en el pleno que la Casa Blanca solo era la “punta del iceberg” de un tramado de corrupción en las más altas esferas de los gobiernos panistas y priistas. “Vamos viendo al Presidente Vicente Fox que su rancho estaba prácticamente en ruinas cuando empezó la Presidencia y ahora tiene riego por goteo y hasta un lago artificial en su inmenso rancho en Guanajuato; Romero Deschamps es Senador por el PRI como también lo fue Gamboa, Joel Ayala y tantos otros líderes de la mafia sindical. Raúl Salinas de Gortari se pasea por las calles exhibiendo la inmensa fortuna que hizo de 10 en 10 por ciento. El padrote Gutiérrez de la Torre sigue colocando candidatos en el DF. Moreira y Montiel duermen tranquilos en sus mansiones y palacios, mientras que la familia Murat se adueña de lujosos condominios en Nueva York”, planteó a los diputados en febrero de 2015.

Aunque, cuando ya fue Secretaria del Trabajo, permaneció pasiva frente “a la mafia sindical” del líder petrolero Carlos Romero Deschamps, a quien se le permitió renunciar al cargo sin investigaciones sobre su enriquecimiento ilícito y murió impune. Y durante la renovación de la dirigencia del sindicato de petroleros se limitó a decir que no podían evitar que Ricardo Aldana, cercano a Deschamps, contendiera por el cargo pese a sus antecedentes en el Pemexgate.

LA MÁS JOVEN DEL GABINETE

Luego de marchar en la prepa contra el desafuero y cuestionar el fraude electoral de 2006 en la conservadora Facultad de Derecho de la UNAM, después de ser fundadora de Morena y de ser oposición contra las reformas estructurales de Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador la designó para Secretaria del Trabajo a sus 31 años.

Durante su gestión en esa Secretaría hasta junio de 2023 tuvo como brazo derecho a Marath Bolaños, quien seguirá como Secretario del Trabajo en el Gobierno de Claudia Sheinbaum. Alcalde participó desde 2019 en el inicio del proceso de rescate de los cuerpos de los 63 mineros de Pasta de Conchos que el magnate Germán Larrea, dueño de Grupo México, y el Secretario del Trabajo Javier Lozano se había negado a realizar. Tras los primeros hallazgos de restos óseos en junio pasado, ya como Secretaria de Gobernación aseveró en Coahuila: “No se dejan los restos de mineros en el olvido. En México, a los mineros se les rescata”. (10:02-10:42)

Asimismo, a quien habían calificado de “inexperta” resaltó desde los pocos días de que el Gobierno de López Obrador arrancó. Como cada diciembre, se anunció un aumento al salario mínimo por acuerdo con el sector empresarial. Pero en esta ocasión el incremento anunciado fue de 16 por ciento, algo no visto durante la época neoliberal. El mito de que aumentaría la inflación solo era eso, un mito.

Como la más joven del gabinete federal su principal encargo fue echar a andar el naciente Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa pensado en los millones de jóvenes de 18 a 29 años que no pueden acceder a educación ni a un empleo. Para el primer año, 2019, se le confió un presupuesto de 40 mil millones de pesos, lo que representó un porcentaje significativo respecto a otras secretarías.

“Antes de empezar a presentarles el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, con el enorme orgullo que me da formar parte del equipo del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Con este programa empezamos a dar respuesta a esos compromisos que asumimos con la juventud, que sinceramente se tiene una enorme deuda con ellos”, declaró la millennial en septiembre de 2018 en la presentación del programa previo al inicio de la administración. Ahí estuvo el sector empresarial y hasta la entonces Jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum.

El exfuncionario público Miguel Romero recuerda que en los primeros meses de implementación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro “hubo una curva de aprendizaje, donde los propios jóvenes y equipos tuvieron que responder a este reto que fue una avalancha de solicitudes muy importante. En principio si bien hubo algunos señalamientos, me parece que cumplió con las expectativas. Hubo señalamientos más de términos operativos de la dependencia, señalamientos de gente que abusaba del programa desde el punto de vista de los empleadores”.

Hasta la fecha, en diversos grupos de Facebook donde los beneficiarios publican sobre el programa, se leen reclamos sobre rechazo de ingreso de documentos, empresas dadas de baja “sin justificación”, o bien, la actitud negativa de algunos empleadores.

“HAY QUE CUIDAR A MORENA”

En junio de 2023, en el marco del proceso interno de Morena para elegir al aspirante presidencial, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Luisa Alcalde sustituiría a uno de los presidenciables, Adán Augusto López.

“Es joven, es muy importante pensar en el relevo generacional, darle oportunidad a los jóvenes. Además, Luisa María es abogada, ya fue legisladora; [hizo] muy buen trabajo en la Secretaría del Trabajo. Con ella se concilió para que aumentaran los salarios mínimos; han habido cuatro aumentos de salarios mínimos que han sido históricos”, justificó el Presidente en una conferencia matutina.

Un año después de tomar la gestión del desarrollo político del país, y ya con los resultados electorales que incrementaron el poder político de Morena, Luisa Alcalde reveló a “Los Periodistas” su intención de contender por la dirigencia del partido que ayudó a cofundar. Esa declaración hizo que la Secretaria general y Senadora Citlalli Hernández decidiera hacerse a un lado de la misma aspiración.

–Usted, después de dejar la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, ¿podría dirigir Morena? –le preguntó Álvaro Delgado.

–La verdad es que para mí sería un honor poder presidir Morena, poder trabajar en la consolidación del partido. Olvídate, poder trabajar en que sea una herramienta que dure muchos más años, una herramienta de lucha, una herramienta de defensa de la justicia, de la democracia, de los derechos de todas y de todos. Morena ha sido una hazaña, es mucho más que un partido, es algo extraordinario, porque es un movimiento verdadero, vivo, que caben personas de diferentes corrientes del pensamiento, de diferentes culturas, de diferentes edades. Desde que inició y con el liderazgo del Presidente López Obrador ha tenido un crecimiento enorme, y que hay que cuidar mucho porque es un espacio que no solo es una herramienta para ganar elecciones, sino también para promover la participación popular, el debate, la revolución de las conciencias. Entonces se tiene que cuidar mucho, hay que cuidar mucho a Morena, que esté siempre apegado a sus principios, a sus ideales; cercano a la gente.

–Para evitar que se perredice o se priice como lo estamos viendo con el PRI…

–Para que perdure como una verdadera herramienta en favor de la gente. Hoy Morena tiene ese enorme reto de no perder la mística y de no alejarse de la gente…

Hace 13 años una veinteañera Luisa Alcalde estuvo cerca de la gente para informar en colonias populares sobre el movimiento y así conformarlo como un partido político de izquierda. Ante su rápido crecimiento electoral a nivel estatal y federal, en medio de señalamientos internos por chapulines como Murat, Mier o Corral, ¿Alcalde podrá que Morena retome el rumbo, que recupere sus principios?

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.