RADICALES¬ El PRIAN hunde el concepto de oposición con su nuevo revés ante el TEPJF

Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) han hundido el concepto de oposición al tratar de impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el resultado de la elección presidencial, donde Claudia Sheinbaum y Morena obtuvieron el respaldo de más de 35 millones de mexicanos. La negativa del órgano electoral solo hace más dolorosa su derrota, coincidieron Alejandro Páez, Álvaro Delgado, Fabrizio Mejía y Héctor Alejandro Quintanar en esta entrega de ¬RADICALES.

El Tribunal Electoral plantea en su proyecto de calificación de la elección presidencial desechar los recursos que presentaron la oposición y su candidata Xóchitl Gálvez Ruiz sobre una supuesta injerencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El texto desecha, uno a uno los alegatos y sostiene que no hubo ningún actuar ilegal del mandatario federal ni en sus conferencias matutinas, ni en su libro, ni en una entrevista que concedió durante el proceso electoral.

El periodista recordó que a lo largo de su historia en México ha habido grandes personajes de oposición como Cuauhtémoc Cárdenas, el mismo Andrés Manuel López Obrador, Manuel Clouthier y Rosario Ibarra de Piedra, por mencionar a algunos.

“Pienso en un montón de opositores en este país, o sea, este país ha tenido grandes opositores y un pensamiento articulado de oposición, a la mejor es porque el ensayo fue largo, estamos hablando de un país que tuvo un partido político de Estado y que dominaba absolutamente todas las esferas entonces ser posición requería estar muy preparado, no cualquier imbécil podría llamarse opositor porque inmediatamente iba a ser destruido, no cualquier corruptillo podía levantarse y decir en la televisión porque, para empezar, ni siquiera estaba abierta la televisión para que hablaran los opositores, entonces imagínate tú cuánto tiempo habría sobrevivido Marko Cortés, Alejandro Moreno Cárdenas o el mismo Jesús Zambrano como opositor en los tiempos en los que sí valía la pena ser oposición”.

Páez Varela indicó que el intento de impugnación es un reflejo de la falta de ideas que hay en la oposición una vez que perdieron la elección. “Lo segundo que veo yo de la impugnación es el fin de la idea de oposición. Me parece que se perdió la idea de oposición, desde la construcción en base se perdió porque dan por hecho que ya son un partido político o fundamentado con base y que no tienen que convencer”.

Por su parte, Fabrizio Mejía expresó su sorpresa por la manera en la que los partidos de oposición se han agrupado para tratar de impedir, de cualquier manera posible, que Claudia Sheinbaum obtenga la constancia que la avale como Presienta electa.

“A mí lo que me sorprende primero es que hayan se hayan conformado estos grupos de la oposición, Xóchitl Gálvez en primer lugar, el PRD buscando salvar el registro ahí como fuera, diciendo que se anulen 11 mil casillas. Me sorprende muchísimo que se hayan atrevido a hacerlo de esa manera donde no hay ni un documento, ni un testimonio, son puros enlaces a una cosa que viene haciendo la oposición desde la elección de Tamaulipas”.