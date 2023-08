Remesas se dispararon en México. Acusan lavado, pero expertos lo ven “insignificante”

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha celebrado en más de una ocasión el histórico incremento en el nivel de remesas enviadas desde Estados Unidos pese al desempleo y bloqueo en la frontera registrado al inicio de la pandemia.

La organización Signos Vitales, compuesta por el bloque opositor, y una investigación de Reuters basada en casos judiciales y testimonios de “pitufos” sinaloenses sugieren que parte de esos casi 60 mil millones de dólares anuales enviados es lavado de dinero de cárteles del narcotráfico.

Pero el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y BBVA plantean que las remesas aumentaron mucho más en otros países de América Latina como Argentina y Guatemala que aquí. Además, de darse el ilícito “en hormiga”, pese a la serie de controles de bancos y de las empresas de transferencias citados incluso por la agencia británica, es “ineficiente” y “por montos no significativos” al tener otros métodos como operaciones de comercio exterior simuladas.

“En todas las actividades económicas en México hay acciones irregulares. Lavar dinero con remesas requiere mucho esfuerzo, mucha organización y si hay, no pinta en montos significativos. No se puede negar que lo que documenta el artículo de Reuters ocurre, pero no creo que el monto de remesas involucrado en esas transacciones sea significativo o se note mucho en las cifras que reporta el Banco de México”, dijo en entrevista Jesús A. Cervantes, director de Estadísticas Económicas y Coordinador del Foro de Remesas de América Latina del CEMLA.