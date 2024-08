Otro ataque de Israel al noroeste de Cisjordania deja al menos cinco personas muertas

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS).- Al menos cinco personas murieron el martes como consecuencia de un nuevo ataque aéreo del ejército de Israel contra el noroeste de Cisjordania, en esta ocasión sobre el campamento de Nur Shams, en la gobernación de Tulcarem.

El jefe del Consejo Nacional Palestino, Rauhi Fatu, calificó lo ocurrido de “crimen de guerra” y “terrorismo de Estado”. Una muestra más, denunció, de la “escalada de la agresión” emprendida por la “ocupación” contra el pueblo palestino.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron un ataque durante la pasada noche, que habría sido dirigido, señalan, contra “una sala de operaciones en la zona de Nur Shams”, sin haber ofrecido más detalles al respecto.

Israeli 🇮🇱 air strikes tonight in Nour Shams refugee camp in Tulkarm city.

This is the West Bank 🇵🇸

Hamas are not in the West Bank.

It’s never been ‘defence’

It is oppression

It is terrorism

It is genocide.pic.twitter.com/UFE48aodUF

— Howard Beckett (@BeckettUnite) August 26, 2024