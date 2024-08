Ucrania asegura que controla mil 300 kilómetros cuadrados de la región rusa de Kursk

Por Illia Novikov

KIEV, Ucrania, 27 de agosto (AP).— El jefe del ejército de Ucrania dijo el martes que sus fuerzas ahora controlan casi mil 300 kilómetros cuadrados de la región rusa de Kursk desde su sorpresiva incursión hace tres semanas.

El general Oleksandr Syrskyi dijo que Ucrania ha capturado a 594 prisioneros rusos en su operativo.

“El enemigo arrastra tropas desde otros puntos, de tal manera que las debilita. Trata de crear un anillo de defensa alrededor de nuestra ofensiva y tratan de planificar acciones de contraataque”, dijo Syrskyi al comentar sobre la situación en Kursk. El territorio capturado tiene aproximadamente el tamaño de Los Ángeles.

Su afirmación, que no pudo ser confirmada de manera independiente, se produjo horas después de que Ucrania sufriera una segunda andanada nocturna de ataques aéreos y con misiles por parte de Rusia.

Se reportó la muerte de cinco personas y 16 heridos en los ataques en los que, según el Presidente Volodímir Zelenski, participaron 81 drones, así como misiles de crucero y balísticos. Afirmó que cuatro personas murieron, pero el Gobernador de la región de Zaporiyia indicó más tarde que una quinta persona murió debido a las quemaduras sufridas en los ataques.

“Sin duda, responderemos a Rusia por este y todos los otros ataques. Los crímenes contra la humanidad no pueden quedar impunes”, escribió Zelenski en X.

Rescue operations are ongoing at the sites of strikes and falling debris in the regions of Ukraine that were attacked by Russia last night. All services are on the ground, and the rubble is being cleared.

Unfortunately, despite the effective work of our air defense, 4 people… pic.twitter.com/IJ6uQx6mpy

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 27, 2024