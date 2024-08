Sheinbaum apoya la “pausa” de relación del Presidente con embajadas de EU y Canadá

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó esta tarde su respaldo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador por su decisión de suspender el diálogo con la Embajada de Estados Unidos, luego de las declaraciones del Embajador Ken Salazar sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF). “Por supuesto que vamos a respaldar siempre al Presidente de la República“, respondió.

“Es importante siempre, y además está en la Constitución, que el Ejecutivo responda en la defensa de nuestra soberanía, y no va más allá (…) Es una decisión del Presidente de la República. Él es hoy el Presidente constitucional fente al agravio que cometió el Embajador de Estados Unidos y el de Canadá”, expresó en conferencia de prensa.

Desde el Hotel Courtyard, donde se llevó a cabo la reunión plenaria de las y los diputados electos de Morena para la LXVI Legislatura, Sheinbaum Pardo expresó que hay temas que sólo le corresponden al Pueblo de México decidir. “Y hay diálogo, pero hay temas que le corresponden exclusivamente a los mexicanos y mexicanas decidirlos cómo es el caso de la conformación del poder judicial. Entonces, el Presidente tiene razón para tomar esta decisión y a nosotros nos tocará a partir del 1 de octubre que lleguemos a la Presidencia de la República”, expuso.

Declaró también que México siempre ha sido respetuoso de la soberanía de sus pares. “Sí es importante que las y los embajadores de esos países sepan que hay temas que le corresponde exclusivamente a los mexicanos. Nosotros somos respetuosos también de lo que le corresponde exclusivamente al pueblo estadounidense y al pueblo de Canadá”, abundó Sheinbaum.

Esta mañana, el Presidente López Obrador anunció una pausa en el diálogo con la Embajada estadounidense, más no de la relación con Estados Unidos o con el Presidente Joe Biden. “Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo. Qué casualidad que al mismo tiempo se pronuncian en la Embajada, se pronuncian los canadienses, que también es de pena ajena. Parece Estado asociado. Juntos. Ellos quisieran tener injerencia en asuntos de los mexicanos. Es el Departamento de Estado de Estados Unidos”, añadió el Presidente.

“Esto no es un asunto de pleito, de enemistades, pero cómo le vamos a permitir que él (Ken Salazar) opine lo que está mal o bien. No le vamos a pedir que abandone el país, eso no, pero sí le tenemos que leer la Constitución, que es como leerle la cartilla”, indicó en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.