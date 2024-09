“Helene” arriba a EU como huracán de categoría 4; provoca al menos tres muertes

Por Kate Payne y Heather Hollingsworth

CRAWFORDVILLE, Florida, EE.UU. (AP).- “Helene” tocó tierra en el noroeste de Florida como un huracán de categoría 4, luego de que los meteorólogos advirtieran que el enorme sistema podría generar una marejada “de pesadilla” y llevar peligrosos vientos y lluvia a gran parte del sureste de Estados Unidos. Se registraron al menos tres muertes relacionadas con el meteoro.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) dijo que “Helene” llegó a la costa aproximadamente a las 11:10 de la noche cerca de la desembocadura del río Aucilla en el área del Big Bend de Florida. Tenía vientos máximos sostenidos de unos 225 kilómetros por hora (140 millas por hora). Tocó tierra a apenas 32 km (20 millas) de donde lo hizo el año pasado “Idalia”, que tenía casi la misma potencia y causó daños generalizados.

La presencia de “Helene” en el golfo provocó la emisión de alertas de huracán e inundaciones repentinas que se extendían hasta el norte de Georgia y el oeste de Carolina del Norte. Más de 1.2 millones de hogares y negocios no tenían electricidad en Florida, y más de 190 mil estaban en la misma situación en Georgia, además de más de 30 mil en las Carolinas, según el sitio poweroutage.us, especializado en dar seguimiento a suspensiones en el servicio. Los gobernadores esos estados, además de los de Alabama y Virginia, declararon el estado de emergencia.

Una persona murió en Florida por la caída de una señal sobre su auto y se reportó el fallecimiento de dos más debido a un posible tornado en el sur de Georgia a medida que se acercaba el huracán.

