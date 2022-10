Fiscalía de Durango investiga a funcionarios de gestión panista por posibles desvíos

Ciudad de México, 27 octubre (SinEmbargo).– La Fiscalía de Durango, estado que este año ganó la coalición PRI-PAN encabezada por Esteban Villegas Villareal, está indagando a la administración de su predecesor, el panista José Rosas Aispuro (2016-2022), quien dejó una deuda en el semáforo rojo del sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda a la par de 180 obras inconclusas pendientes de liquidar.

A un mes que inició el nuevo Gobierno, la Fiscal local Sonia de la Garza Fragoso informó sobre el aseguramiento de seis inmuebles y terrenos en fraccionamientos, de siete vehículos de alta gama –entre ellos un Mercedes Benz– y de locales comerciales de exfuncionarios públicos sobre los que pesan órdenes de aprehensión por su posible relación con el desfalco de mil 500 millones de pesos del erario estatal durante los últimos cuatro años.

Por su parte, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción local investiga una denuncia de la Universidad de Juárez Durango contra el exgobernador, el exsecretario de Finanzas y el exsubsecretario de Egresos por el presunto desvío de 304 millones de pesos de su presupuesto.

Para la Diputada coordinadora de Morena en el Congreso de Durango, Sandra Amaya Rosales, la investigación debe llegar hasta los funcionarios de más alto nivel, incluyendo al exgobernador José Rosas Aispuro y al exsecretario de Finanzas, Jesús Arturo Díaz Medina, quien hace unos días se amparó contra cualquier detención, al igual que el exsubsecretario de Egresos, José Alberto Bustamante.

“Estuvieron sacando dinero en efectivo con camionetas de valores de seguridad privada, lo que nos habla de una corrupción inmensa, de un robo infame por parte del Gobierno estatal anterior. Se debe de llegar a los que verdaderamente robaron el recurso y nos dejaron en un hoyo, no solo a las personas que trabajaban para estos personajes de primer nivel”, dijo la legisladora vía telefónica.

El Gobernador José Rosas recibió un compromiso financiero en septiembre de 2016 de 7 mil 362 millones de pesos. En diciembre de ese año la Fiscalía también indagó posibles desvíos del antecesor priista Jorge Herrera Caldera (2020-2016) sin avances importantes. Al término del 2021, el endeudamiento estatal subió 36 por ciento al ubicarse en 10 mil 042 millones de pesos. Los datos del primer y segundo trimestre de 2022 no están disponibles en el sistema de alertas de Hacienda por estar en rojo.

“La ciudadanía tiene recelo de que el actual Gobernador llegue al fondo de todo porque pertenece a la misma clase política que hay en Durango del PRI y del PAN. La gente cree que es cortina de humo para no dar marcha atrás al replaqueo [de vehículos], una medida para allegarse fondos que ha generado indignación social. Los aseguramientos de casas y vehículos no son nada contra los miles de millones que faltan en un estado que no tiene desarrollo industrial ni grandes centros productivos”, afirmó Jesús Nevárez, analista político local.