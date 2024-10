Shawn Mendes alista música nueva para su presentación en el Festival Corona Capital

Luego de una pausa de cuatro años, Shawn Mendes anunció su regresó a la música con la publicación de su álbum homónimo “Shawn” a través de un mensaje que conmocionó a sus seguidores.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- A escasas semanas de su presentación en el festival citadino Corona Capital, el cantautor canadiense Shawn Mendes anunció que “por falta de tiempo” se vio en la necesidad de posponer la fecha de lanzamiento de su próximo álbum de estudio.

Fue a través de su cuenta de X que el intérprete de “There’s Nothing Holdin’ Me Back” informó a sus seguidores que su nuevo material discográfico titulado “Shawn” saldrá hasta el 15 de noviembre, casi un mes después de la fecha de estreno que se tenía prevista (18 de octubre).

“Mi equipo y yo hemos decidido posponer la fecha de lanzamiento del álbum hasta el 15 de noviembre. Sólo necesitamos un poco más de tiempo para darle vida a nuevas ideas e inspiraciones […] Los amo, muchachos, gracias por ser tan pacientes”, escribió Shawn.

“Shawn” The Album out 11.15. You can pre-order now https://t.co/nP8dRXDAH5 pic.twitter.com/4MaX8O82sv — Shawn Mendes (@ShawnMendes) October 9, 2024

Luego de una pausa de cuatro años, Shawn Mendes anunció su regresó a la música con la publicación de su álbum homónimo “Shawn” a través de un mensaje que conmocionó a sus seguidores.

“La música realmente puede ser medicina. Hace dos años, sentía que no tenía ni la menor idea de quién era. Hace un año, no podía entrar a un estudio sin entrar en pánico. Así que estar aquí ahora con 12 hermosas canciones terminadas se siente como un regalo”, expresó.

“A todos mis amigos y familiares, gracias por amarme tanto. Y a ustedes, que han sido tan increíblemente comprensivos, pacientes y cariñosos, gracias desde el fondo de mi corazón. Realmente espero que les guste este álbum, a mí me encanta. Realmente me encanta. Espero que los haga sentir cálidos y cerca de la tierra como me pasa a mí”, añadió.

En este sentido, refirió que el haber estado tan cerca de un “pequeño grupo de personas en las que confías profundamente” le ayudaron a superar los últimos años.

Shawn Mendes llegará a la capital mexicana el próximo 16 de noviembre con motivo de su presentación en el Festival Corona Capital, en donde aprovechará para promocionar su nuevo álbum “Shawn”.

Además del cantautor canadiense, el line up de Corona Capital también contempla otros nombres como Toto, Zedd, BadBadNotGood, Cage the Elephant, Clairo, Blonde Redhead, Warpaint, Shawn Mendes, Melanie Martinez, New Order, Black Pumas, Jorja Smith, Primal Scream, St. Vincent, The Aquadolls, Travis, y como carta fuerte: Paul McCartney.

La magno fiesta musical se llevará a cabo los próximos 15, 16 y 17 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

