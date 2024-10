Carlos Sainz gana el Gran Premio de México; “Checo” no logra remontada y termina 17

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- El piloto español de Ferrari, Carlos Sainz se llevó la victoria en el Gran Premio de México, la carrera número 25 del máximo circuito del automovilismo a nivel nacional.

Ferrari concretó un fin de semana redondo, pues su otro piloto, el monegasco Chalres Leclerc, se quedó con el tercer lugar. En tanto, el británico Lando Norris de McLaren terminó en la segunda posición.

Pese a haber perdido el primer lugar al inicio de la carrera, luego de ser rebasado por Max Verstappen en las primeras vueltas, Carlos Sainz logró recuperar el lugar de privilegio el cual ya no soltó en toda la competencia.

Con la victoria de este día, el piloto español consiguió su segunda victoria de la temporada. Su primer triunfo fue en el Gran Premio de Australia.

