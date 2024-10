VIDEO ¬ Lawson hace señal obscena a “Checo” tras rebasarlo en el GP de México

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- Sergio “Checo” Pérez y Liam Lawson protagonizaron uno de los momentos tensos durante el Gran Premio de México 2024, luego de que el piloto neozelandés hiciera una seña obscena al mexicano.

“Checo” inició con en gran ritmo las primeras vueltas para entrar al Top 10 de la carrera. Tras un par de giros, Pérez fue por el neozeolandés en la vuelta 19 y en la curva cuatro le puso el auto a la par.

Sergio lo intentó por dentro pero Lawson respondió en la siguiente curva al forzarlo por fuera de la pista y ahí le pegó al auto del mexicano. Allí respondió con la seña obscena tras sacar su mano del monoplaza.

Ante ello, “Checo” se quedó con daños en el sidepood derecho del monoplaza y de inmediato perdió el gran ritmo que tenía. Para el siguiente giro Stroll lo amenazó, pero Pérez tuvo una férreo defensa.

Vueltas más tarde, el piloto mexicano fue a pits para cumplir su sanción de cinco segundos y cambiar a goma media. Así, salió en la posición 17, último sitio de la carrera, por los anteriores abandonos de Albon, Alonso y Tsunoda.

A partir de ahí empezó a construir su carrera, pero claramente el daño lo dejó sin posibilidades ya de adelantar. Para la vuelta 42, Liam Lawson se la volvió a regresar a “Checo”, pues en la curva 1 rebasó al tapatío tras agarrar el rebufo y así dejarlo al último lugar.

Disappointed with today’s qualifying, I’m optimistic as we analyze the details tonight and with your incredible support here , I’m committed to giving my all tomorrow and I’m confident we can have a good race!

Decepcionado con la clasificación de hoy, soy optimista mientras… pic.twitter.com/1rmfUVqHcj

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) October 27, 2024