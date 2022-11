EU retira emblema islámico de bandera iraní en el Mundial como gesto por protestas

Por Jon Gambrell

DOHA (AP) — La federación de futbol de Estados Unidos exhibió brevemente el domingo la bandera de Irán sin el emblema de la República Islámica en sus perfiles en redes sociales y afirmó que la medida mostraba su apoyo a los manifestantes en el país, antes del partido que disputarán en el Mundial de Qatar el martes.

El Gobierno iraní respondió acusando a Estados Unidos de retirar el nombre de Alá de su bandera.

The official US Soccer Twitter has posted the flag of Iran without the Islamic Republic symbol. US Soccer says it's to show "support for the women in Iran fighting for basic human rights." US Soccer adds it was a one-time display and it will restore the symbol moving forward. pic.twitter.com/KmhWqQoLSo

