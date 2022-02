AMLO dice que hallaron casquillos, pero no cuerpos en San José de Gracia, Michoacán

Ciudad de México, 28 feb (EFE).– El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó este lunes que se investiga la supuesta masacre durante un velorio en el oeste del país, un hecho que continúa con incógnitas porque todavía no se han encontrado los cuerpos.

“Se está haciendo la investigación , pero en la mañana, en el informe que nos dieron, (nos informaron que) no se han encontrado cuerpos . Sí dos vehículos , casquillos , en unas bolsas pues partes de seres humanos , manchas de sangre , pero no tenemos más “, subrayó el mandatario en la conferencia diaria desde el Palacio Nacional.

López Obrador reiteró que hay evidencia de un enfrentamiento, pero no de una masacre porque no se sabe qué pasó con los cadáveres.

Cuestionado por un periodista, no descartó que el video pudiera tratarse de una “manipulación”.

“Quién sabe, pero me llama la atención. Ojalá y no sea cierto. No sea como lo están difundiendo”, dijo el mandatario, quien señaló a varios medios de comunicación por divulgar el caso.