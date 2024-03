EU anuncia que aportará otros 170 mdd para reducir el flujo migratorio en Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA, 28 de marzo (AP).— El Presidente estadounidense Joe Biden recibió el pasado lunes en la Casa Blanca al mandatario guatemalteco Bernardo Arévalo para hablar sobre la relación entre ambos países, la defensa de la democracia y la corrupción.

Previamente, Arévalo sostuvo una reunión con la Vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, en donde trataron temas de cooperación y migración.

La reunión entre Arévalo y Biden, que estaba sujeta a la agenda del Presidente estadounidense, “se dio en un ambiente de cordialidad”, indicó la Presidencia de Guatemala. “Conversaron sobre temas de agenda bilateral, la lucha contra la corrupción y la defensa de la democracia, entre otros”.

Esa mañana, la Vicepresidenta Harris mencionó en una conferencia de prensa conjunta que hay cinco pilares fundamentales en la estrategia estadounidense para frenar la migración irregular desde el sur: invertir en desarrollo económico en la región, combatir la corrupción y promover la buena gobernanza; respetar los derechos humanos y los derechos laborales; así como reducir la violencia y la violencia de género.

Y anunció que su país aportará 170 millones de dólares adicionales para asistencia económica, de salud, de desarrollo y de seguridad en Guatemala, lo que estaría sujeto a notificación al Congreso.

“Este trabajo mejorará las vidas y los medios de vida en la región”, apuntó Harris, que también recordó que Estados Unidos apoyó la transición pacífica del nuevo Gobierno, ante la arremetida judicial de la Fiscalía contra el proceso electoral, contra Arévalo y su partido, y contra autoridades y trabajadores electorales.

“La voluntad del pueblo guatemalteco ha triunfado”, concluyó la Vicepresidenta estadounidense.

Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea sancionaron a cinco fiscales, incluida la titular del Ministerio Público, Consuelo Porras, como actores que socavan la democracia de Guatemala por su intento de frenar la transición gubernamental.

Por su parte, Arévalo reconoció que el apoyo a la democracia guatemalteca de países como Estados Unidos ha sido “crucial” para asegurar que la voluntad popular prevaleciera.

It was an honor to welcome President Bernardo Arévalo to the White House.

Together, we continue to strengthen the U.S.-Guatemala bilateral relationship and make progress towards addressing the root causes of migration. pic.twitter.com/iPDFh2j8fD

— Vice President Kamala Harris (@VP) March 26, 2024