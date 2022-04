Creación de empresas hispanas en EU creció 23% en 2021; más rápido en una década

Washington, 28 abr (EFE).- El ritmo de creación de empresas hispanas en Estados Unidos se incrementó en 2021 un 23 por ciento en relación con los niveles anteriores a la pandemia de COVID-19, según informó este jueves la Casa Blanca.

En un informe sobre la evolución empresarial en el país publicado hoy, el Gobierno estadounidense indicó que en 2021 los hispanos empezaron nuevos negocios al ritmo más rápido en una década.

Since I took office, our economy has created 7.9 million jobs and unemployment has dropped to 3.6%. It’s historic.

Our economy has gone from being on the mend to being on the move.

— President Biden (@POTUS) April 27, 2022