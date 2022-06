Las condiciones favorables para el agua líquida podrían perdurar en otros planetas

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) – Condiciones favorables para el agua líquida podrían perdurar durante miles de millones de años en planetas que apenas se parecen a nuestro planeta de origen.

Sin embargo, la atmósfera de la Tierra solía ser muy diferente en su historia antigua. “Cuando el planeta se formó por primera vez a partir de gas y polvo cósmicos, reunió una atmósfera que consistía principalmente en hidrógeno y helio, la llamada atmósfera primordial“, señala Helled. Sin embargo, en el transcurso de su desarrollo, la Tierra perdió esta atmósfera primordial.

Rocky exoplanets with atmospheres dominated by hydrogen and helium gases can sustain temperate conditions and liquid water on their surface for billions of years, according to a study published in @NatureAstronomy. https://t.co/QZTY0a4chA pic.twitter.com/0KDn0wlPWm

