SSC: Botín de robo a joyería de Plaza Antara es de 1.7 mdp; identifica a 3 implicados

Elementos de la SSC capitalina y la Fiscalía de la CdMx efectuaron dos órdenes de cateo en inmuebles de personas relacionadas con el robo a la joyería; se aseguraron vehículos, droga y artículos empleados en el asalto.

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).- Tres personas identificadas y el aseguramiento de tres vehículos ha sido el saldo más reciente que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) ha efectuado en relación al robo de una joyería en Plaza Antara.

En una conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad capitalina, Omar García Harfuch informó las acciones y avances en la investigación en torno al robo a la joyería de Plaza Antara, ubicada en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Como parte de estos esfuerzos, tres personas fueron detenidas y se cumplimentaron dos órdenes de cateo en domicilios en las alcaldías Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero.

Horas después de que se efectuara el robo, Marco “N” de 27 años fue detenido en un inmueble en la calle Lago de Xochimilco, de la colonia Anáhuac, quien en ese momento portaba un arma de fuego corta, misma que llevaba consigo al momento del robo a la joyería.

Esta persona contaba con antecedentes penales por el delito de robo en el año 2016, en el Estado de México; además de dos denuncias por su vinculación en carpetas de investigación relacionadas al delito de robo a negocio.

En el mismo lugar, fue encontraba una mujer de 25 años, identificada como la tiktoker Yulissa Méndez, quien también fue detenida; sin embargo, hasta el momento no se le ha relacionado directamente con el asalto al local.

“Se tiene conocimiento que el hombre detenido formaba parte de una célula dedicada al robo de negocio con zona de operación en las alcaldías Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero; y algunos municipios del Estado de México”, detalló Harfuch.

Durante la madrugada de este miércoles, se cumplieron dos órdenes de cateo solicitadas: el primero de ellos en un domicilio en la colonia Anháhuac I Sección, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, inmueble donde fue detenido Marco “N”.

Ahí mismo se aseguraron dos motocicletas, así como un vehículo Ford color gris, los cuales están vinculados con el robo del pasado lunes.

Dentro del automóvil, se encontraron objetos relacionados con el robo como un mazo, un hacha; así como un casco, una chamarra y cinco porta relojes. También ropa empleada durante el asalto fue hallada al interor del vehículo.

Harfuch añadió que el vehículo Ford había sido asegurado en mayo de 2022, durante una detención por portación ilegal de arma de fuego.

El segundo cateo fue realizado en una vivienda ubicada en la colonia San Juan de Aragón, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, donde una mujer de 36 años sin identificar hasta el momento fue detenida.

Durante el proceso de arresto, le fue asegurado aproximadamente 100 envoltorios de cocaína y un teléfono celular.

Dicha persona también está relacionada con al célula delictiva a la que pertenece Marco “N”; sin embargo, autoridades esperarán a su declaración ante la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ-CdMx), donde determinará se determinará su relación o no con el asalto a Plaza Antara.

Cabe mencionar que, luego de que fuera cuestionado, García Harfuch confirmó que hasta el momento no hay indicios que apunten a la presunta implicación de los guardias de seguridad.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

Operadores del C2 Poniente recibieron la noche del lunes una denuncia de parte de una joven que se encontraba en el sitio, donde se reportaba el robo a una joyería en Plaza Antara, centro comercial ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Minutos después del reporte, elementos de la SSC y de la FGJ-CdMx llegaron al lugar de los hechos, donde comenzaron los trabajos de investigación y en análisis de los videos obtenidos en cámaras de seguridad.

Dichas imágenes arrojaron que, previo a la ejecución del delito, varios de los implicados circulaban en un vehículo en la Avenida Central, en la colonia Villas de Aragón, en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

De ahí, fueron hacia Oceanía, Río Consulado y Circuito Interior hasta llegar a la Avenida México-Tacuba; desde ahí ingresaron a Ejército Nacional hasta llegar a la mencionada plaza comercial.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, @OHarfuch informó las acciones y avances en la investigación sobre el robo a una joyería, en la Plaza Antara de la @AlcaldiaMHmx, la noche del lunes; se detuvo a una persona y se aseguraron los vehículos relacionados con el ilícito. — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 28, 2023

Asimismo, una motocicleta fue localizada en la calle Corregidora, ubicada en la colonia Zona Centro, en la Alcaldía Venustiano Carranza, y siguió un trayecto hacia Plaza Antara, donde esperó a los tripulantes del vehículo Ford donde llegaron.

Los cuatro presuntos responsables ingresaron a la plaza de forma dispersa hasta encontrarse juntos en la joyería que posteriormente atacarían.

Tres de ellos, con ayuda de hachas y mazos que sacaron de sus mochilas, comenzaron a golpear violentamente los aparadores de la tienda; mientras tanto, una persona, que después fue identificada como Marco “N” (ya detenido), hacia la labor de vigilancia portando un arma de fuego.

En el atraco sustrajeron un total de 15 relojes que estaban en exhibición, cuyo valor estimado es de un millón 700 mil pesos.

Gracias al monitoreo por medios de las cámaras del C5, pudo constatarse que, después del robo, huyeron del lugar a bordo de dos motocicletas y el vehículo Ford anteriormente mencionado.

Huyeron del lugar por la calle Miguel de Cervantes Saavedra y se trasladaron al inmueble de Lago de Xochimilco, en la colonia Anáhuac I Sección, lugar donde posteriormente fue arrestado Marco “N” y se ejecutó la orden de cateo.

“En las cámaras de videovigilancia se observa que ingresaron, se cambiaron de vestimenta y dejaron los vehículos. Posteriormente, los conductores de las motocicletas salieron del estacionamiento con minutos de diferencia”, precisó el Secretario de Seguridad.

Media hora después, el conductor del Ford también salió y pidió un automóvil por medio de aplicación móvil para que tiempo después regresara a dicho inmueble.

Hasta el momento no se tiene el rastreo del destino de los relojes robados; sin embargo, autoridades saben que el robo estaba originalmente previsto para realizarse días antes al que ocurrió.

“Lo tenían planeado días antes pero, por lo que vimos, no es una célula muy estrucutrada, entonces estamos siguiendo el rastro de a dónde se fueron [los relojes], las rutas de escape, etc.”, agregó.