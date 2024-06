VIDEOS ¬ Mentiras, errores, la edad y el golf: lo mejor del primer choque Biden-Trump

Por Jonathan J. Cooper

PHOENIX (AP).- Tras evitar estrecharse la mano al inicio, el Presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump se enzarzaron en una discusión sobre política — y entre ellos — en su primer debate de cara a las elecciones presidenciales de 2024 el jueves en la noche.

La enemistad personal entre los dos candidatos era palpable mientras discutían, en ocasiones en términos profundamente personales, sobre el aborto, la economía, la edad, las condenas de Trump y del hijo de Biden, Hunter, e incluso de su temple en el campo de golf.

Biden llegó a la cita con la voz ronca y habló en voz baja a consecuencia, según su campaña, de un resfriado. En algunas ocasiones murmuró, se trabó o perdió el hilo, una actuación que probablemente no calmará la ansiedad entre los demócratas y muchos estadounidenses sobre el mandatario de 81 años.

Como es habitual, Trump, de 78, habló con fuerza, pero también con muchas falsedades.

Estos son algunos momentos clave de su enfrentamiento cara a cara de 90 minutos:

EL DEBATE SE VUELVE PERSONAL

Trump y Biden fueron a por el otro durante todo el debate.

El candidato republicano citó en dos ocasiones a Hunter Biden, quien fue condenado este mes por tres delitos graves relacionados con la compra de un revólver en 2018, cuando supuestamente era adicto a las drogas. Trump, quien en mayo se convirtió en el primer expresidente condenado por delitos graves, calificó al hijo de su rival como un “delincuente convicto”.

Biden hizo referencia a las condenas de Trump y afirmó que había tenido “sexo con una estrella porno” mientras su esposa estaba embarazada, algo que Trump negó. Biden apuntó además que el republicano había sido declarado civilmente responsable de “acosar a una mujer en público”.

El demócrata se refería a la actriz Stormy Daniels, que sostiene que mantuvo relaciones sexuales con Trump en 2006, una afirmación que precipitó un pago de 130 mil dólares a cambio de su silencio semanas antes de las presidenciales de 2016, y a la escritora E. Jean Carroll, quien dice que Trump abusó sexualmente de ella en unos grandes almacenes de Nueva York.

La afirmación de Biden de que Melania Trump estaba embarazada durante la supuesta aventura entre Trump y Daniels era errónea. Barron Trump nació en marzo de 2006 y Daniels dijo que tuvo relaciones sexuales con Trump en julio de 2006.

LOS ASPIRANTES MÁS MAYORES DE LA HISTORIA DICEN ESTAR ÁGILES

Luego de más de 80 minutos de debate, Biden, de 81 años, y Trump, de 78, fueron preguntados por su edad y su capacidad de ejercer el cargo pasados los 80.

Biden destacó una letanía de logros políticos y dijo que Trump es “tres años menor y mucho menos competente”. Además, aprovechó su turno de respuesta para señalar a Trump por hablar mal de Estados Unidos.

Biden and Trump responded to questions about voter concerns regarding age and capability to serve during the CNN presidential debate in Atlanta. Watch CNN and follow live: https://t.co/1L1VCZQBWF pic.twitter.com/02QySSSKkj

En su réplica, Trump afirmó que estaba en tan buena forma como hace 25 años y quizá “incluso un poco más ligero”. Apuntó que ha “superado con nota” las pruebas cognitivas.

Aunque no hay mucha diferencia de edad entre ellos, hay más votantes preocupados porque Biden sea demasiado mayor.

Alrededor de seis de cada 10 adultos estadounidenses dicen estar “muy preocupados” por que Biden sea demasiado mayor para ser Presidente, según datos de Gallup recopilados en junio. Sólo el 18 por ciento tiene ese nivel de preocupación por Trump.

BIDEN BALBUCEA Y SE TRABA

Con voz ronca, fue difícil oír y entender a Biden desde su primera intervención, y sus errores verbales continuaron a lo largo de todo el discurso.

Biden perdió el hilo al intentar hacer una observación sobre las tasas impositivas y el número de multimillonarios en Estados Unidos. Se desvió y miró hacia abajo antes de murmurar algo sobre la COVID-19 y decir algo así como que “por fin hemos vencido a Medicare”.

I’ve never been a fan of President Donald Trump – but he’s absolutely destroying Joe Biden in this debate… Trump is also being surprisingly generous here. This is an embarrassment to the DNC #Debates2024 pic.twitter.com/eJd76h7vjp

Cuando trató de volver sobre sus palabras para finalizar su argumento, el moderador, Jake Tapper, le interrumpió porque se le había acabado el tiempo.

Trump le dio la réplica rápidamente: “Tiene razón, derrotó a Medicare. Lo golpeó hasta la muerte”.

En una respuesta a una pregunta sobre el aborto, Biden mencionó, aparentemente sin venir a cuento, a una joven asesinada recientemente por un migrante, en una posible referencia a una niña de 12 años de Houston que murió estrangulada, presuntamente a manos de dos venezolanos que habían entrado de forma irregular al país. La conexión con el aborto no estuvo clara.

TRUMP PROMUEVE FALSEDADES SOBRE 6 DE ENERO Y MINIMIZA CONDUCTA DE CONDENADOS

Trump mintió sobre su papel en el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio federal por parte de sus simpatizantes e intentó desviar la atención cambiando de tema.

WATCH: President Joe Biden accused former President Donald Trump of standing by while insurrectionists rioted at the Capitol on Jan. 6, 2021, adding that "the only person on this stage who is a convicted felon is the man I'm looking at right now." pic.twitter.com/eGDWx1ny7f

Presionado acerca del papel que desempeñó, respondió que había animado a la gente a actuar “pacífica y patrióticamente”, y luego cambió de tema para atacar a la expresidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.

Afirmó que Biden debería “avergonzarse” por la forma en que se han manejado los casos contra los acusados por el asalto del 6 de enero.

Trump, que ha planteado la idea de indultar a los amotinados, insinuó que sus partidarios que irrumpieron en el Capitolio eran en realidad pacíficos y ahora están siendo perseguidos políticamente.

Trump: On January 6 we were respected all over the world pic.twitter.com/zBhbm8OrQ2

De hecho, los insurrectos se enfrentaron cuerpo a cuerpo contra la policía y utilizaron armas improvisadas para atacar a los agentes. Más de mil 400 personas han sido acusadas de delitos federales derivados de los disturbios, y más de mil de ellas se han declarado culpables o han sido condenadas en juicio.

“La única persona que está en este escenario que es un delincuente convicto es el hombre al que estoy mirando ahora mismo”, aseveró Biden refiriéndose a su rival.

TRUMP SOBRE LOS RESULTADOS ELECTORALES

Trump fue preguntado en tres ocasiones, pero no llegó a afirmar de forma directa que aceptaría los resultados de los comicios ganase quien ganase.

Trump refuses to say that he'll accept the results of the 2024 election pic.twitter.com/SPJt4bZ9Af

El republicano señaló varias veces que aceptaría los resultados “si es una elección justa, legal y buena”, pero no quiso dar una respuesta afirmativa o negativa.

Biden no creyó a su rival y contraatacó diciendo: “Dudo que lo acepte. Eres un quejica”.

Trump sí denunció la violencia política como “totalmente inaceptable”, aunque minimizó la conducta de quienes se amotinaron en el Capitolio el 6 de enero.

LOS CANDIDATOS CHOCAN POR QUIÉN ES MÁS RADICAL SOBRE EL ABORTO

President Biden, angered by Trump highlighting infanticide, breaks from Dems on abortion: "We are not for late term abortion. Period. Period. Period."

Trump: "Under Roe v. Wade, you have late term abortion. You can do whatever you want, depending on the state. We don't think… pic.twitter.com/tmPRkPK1Sd

— Mary Margaret Olohan (@MaryMargOlohan) June 28, 2024