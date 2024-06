Luego de 18 años recuperan primer cadáver de mineros fallecidos en Pasta de Conchos

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).- Casi dos décadas después de que una explosión por acumulación de gas metano y de que las múltiples negligencias de Grupo México provocaran el derrumbe de la mina Unidad Pasta de Conchos, en Coahuila, este viernes el cuerpo de uno de los 65 mineros atrapados fue rescatado.

En un trabajo coordinado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Fiscalía General de la República (FGR), la extracción pudo lograrse esta tarde entre la conmoción, los gritos y llanto de las familias, quienes han impulsado la exigencia de justicia y el retorno de sus seres queridos.

Las familias se mantienen acampando en el exterior de la mina para exigirle al Gobierno federal que cumpla el compromiso de lograr la recuperación de los restos, en una zona en la que a inicios del mes de junio se anunció que habría al menos 13 cuerpos, de acuerdo a la bitácora de aquel el 19 de febrero de 2006, cuando 65 de los 73 obreros que se encontraban trabajando en ese turno quedaron atrapados.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) señala que las pésimas condiciones de trabajo de los mineros dieron lugar a la tragedia.

La mina “tenía reportes de fallas de seguridad desde el año 2000. En la última inspección, realizada el 12 de julio de 2004, se asentaron 43 violaciones directas a la norma de seguridad e higiene y se ordenaron 48 medidas, muchas de ellas de extrema urgencia. Sin embargo, las autoridades omitieron supervisar que se subsanaran las fallas detectadas”, destaca la organización de la sociedad civil.

El pasado 12 de junio, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó a viudas y familiares víctimas de la tragedia sobre el hallazgo de restos humanos en una de las galerías de la mina, ubicada a 146 metros de profundidad, y añadió que como parte de los hallazgos se localizaron también diversos objetos de trabajo. En este punto de la mina no se identificó que hubiese tenido lugar una explosión, como en su momento lo señalaron las autoridades correspondientes.

“Tras más de 18 años del lamentable acontecimiento y a cuatro años de que, por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador se iniciaran los trabajos de rescate, fue posible llegar a uno de los puntos donde las bitácoras señalan que 13 mineros se encontraban trabajando en esa zona el día del accidente”, anunció la Segob en un comunicado.

Después de que el Gobierno federal diera a conocer el hallazgo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que la búsqueda continuará bajo la Administración de la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, quien anunció una próxima reunión con familiares de los mineros atrapados.

“Vamos juntos. Ella va a estar ahí. Es importante porque si no alcanzamos a rescatar todos los cuerpos, pues ya lo van a hacer los del nuevo Gobierno. Claudia, que es tan sensible, es de las cosas por las que estoy contento, porque imagínense, queda esto pendiente con alguien al que no le importa o que no está del lado del pueblo sino, de los potentados, por eso fue algo histórico”, detalló al confirmar que visitará la mina acompañado de la virtual Presidenta electa.