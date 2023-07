Autores de golpe de Estado en Níger piden respaldo por TV; “son ilegítimos”: Francia

NIAMEY, Níger (AP) — El general que lideró un golpe de Estado en Níger ofreció el viernes un discurso en la televisora estatal para pedir respaldo al alzamiento, dos días después de que soldados detuvieron al Presidente elegido democráticamente y desencadenaron un caos político que podría hacer retroceder la lucha contra los grupos extremistas e incrementar la influencia de Rusia en la región.

Mientras el general Abdourahmane Tchiani hablaba, la cadena estatal lo identificó como el líder del Consejo Nacional para la Salvaguarda del País, el grupo de soldados que dijo haber perpetrado el golpe de Estado.

“Pido a los socios técnicos y financieros amigos de Níger que comprendan la situación específica de nuestro país para proporcionarle todo el respaldo necesario que le permita hacer frente a los desafíos”, indicó.

Niger Republic; General Tchiani, now President of the National Council for the Rescue of the Homeland (CNSP).

He addresses the Country on National Television pic.twitter.com/4ekTDAMGUF

— Zagazola (@ZagazOlaMakama) July 28, 2023