AMLO y Claudia felicitan a las arqueras mexicanas que ganaron el bronce en París 2024

Ciudad de México/París, 28 de julio (SinEmbrago/AP).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, su próxima sucesora, celebraron este domingo que México haya ganado su primera medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En una breve entrevista con los medios de comunicación, la virtual Presidenta electa agregó: “¡Felicidades! Estamos muy orgullosos de ellos y toda la suerte a todos los atletas que están por allá”.

Instantes después de ganar la primera medalla de México en los Juegos Olímpicos de París, Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez abrazaron con fuerza a Ángela Ruiz. No sólo por el logro de ganar una medalla de bronce, sino porque le cumplieron una promesa a su amiga en el día de su cumpleaños.

Las mexicanas derrotaron 6-2 a Holanda el domingo en el partido por el tercer sitio de la prueba por equipos de mujeres en tiro con arco.

En una cerrada competencia realizada en el complejo de Los Inválidos y a falta de tres flechas, parecía que Ruiz tendría un amargo festejo de cumpleaños, pero Valencia y Vázquez se aseguraron de lo contrario al cerrar con cuatro ejecuciones perfectas.

Se trata de la cuarta medalla en Juegos Olímpicos en tiro con arco para los mexicanos, la tercera de bronce y la primera en esta prueba.

Con la conquista, Valencia regresó al podio de una justa de verano luego de ganar la medalla de bronce en Tokio 2020 junto a Luis Álvarez en la prueba mixta.

Además, la sonorense se convierte en la cuarta mujer multimedallista mexicana. Las otras son María del Rosario Espinoza en taekwondo, además de las clavadistas Paola Espinosa y Alejandra Orozco.

“Más que sentir o pensar lo que conlleva esta medalla, a mí me sirve para concentrarme en lo que viene que es el individual y luego el mixto junto con Matías (Grande)”, comentó Valencia. “Queríamos el oro, pero no se pudo en la semifinal y luego hicimos lo que teníamos que hacer, cuando lo teníamos que hacer”.

El equipo mexicano de mujeres es una perfecta mezcla de talentos. Valencia es la veterana que está en sus cuartos Juegos Olímpicos, Vázquez está en sus segundos y Ortiz es la debutante.

“Siento mucha felicidad, no sólo por el cumpleaños, sino por el apoyo de mis compañeras, especialmente por la confianza que me tienen cuando me toca tirar durante el partido”, declaró Ortiz.