Líderes latinoamericanos exigen transparencia en el conteo de votos a Venezuela

Madrid, 29 de julio (EuropaPress).- Varios gobiernos latinoamericanos han pedido este domingo transparencia en el conteo de votos de las elecciones presidenciales de Venezuela después de que la mayoría de los colegios electorales hayan cerrado sus puertas.

Los ministros de Exteriores de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay han afirmado que siguen “de cerca los acontecimientos en Venezuela” y consideran “indispensable que se cuente con garantías de que los resultados electorales respetarán a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas”.

El Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha informado de que ha ordenado a su Ministro de Exteriores, Javier Martínez Acha, que “mantenga continua comunicación” con sus homólogos “de la región” con el objetivo de monitorizar la situación en territorio venezolano, “reiterando que el respeto a la voluntad popular es fundamental para el imperio de la democracia”.

El Presidente de Chile, Gabriel Boric, ha señalado que “la entrega de los resultados de esta elección trascendental para Venezuela deben ser transparentes, oportunos y reflejar íntegramente la voluntad popular expresada en las urnas”. “La comunidad internacional de la que nuestro país Chile es parte, no aceptaría otra cosa”, ha aseverado.

Minutos antes, el jefe de la diplomacia chilena, Alberto van Klaveren, había hecho un “firme” llamamiento a que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada y que se garanticen los resultados de la elección presidencial”.

Por su parte, la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha subrayado que Washington “apoya al pueblo venezolano, que expresó su voz en las históricas elecciones presidenciales de hoy”. “La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada. A pesar de los numerosos desafíos, seguiremos trabajando por un futuro más democrático, próspero y seguro para el pueblo de Venezuela”, expresó.

Our people-powered campaign is a fight for the future.

A fight for reproductive freedom where women make decisions about their bodies—not the government.

Let us continue this fight with optimism, faith and hope. When we fight, we win.

Join now: https://t.co/3XPYpC33O3

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 28, 2024