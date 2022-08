VIDEO: “¡Los odio!”. Mujer grita y golpea a migrante en EU por su acento en inglés

Los Ángeles, 28 de agosto (LaOpinión).- Una mujer que se identificó como mexicana, luego como mexico-estadounidense, gritoneó y golpeó a una migrante de la India por su acento en inglés.

La persona que graba el video cuestiona a la mujer por su comportamiento frente a Bishop Lynch High School.

La señora grita que es “mexicana”.

This woman was last seen in Dallas, TX being a racist POS and losing her shit by assaulting a group of Indian women.

🎥 reddit: Funwiwu2https://t.co/WvH21zUkba pic.twitter.com/k664MfUAXh

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) August 25, 2022