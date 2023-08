60 años de historia se registran en 200 Discos Chingones del Rock Mexicano

A través de 200 placas y un bonus track, el libro de la editorial Rhythm & Books hace un recorrido a través del rock, y varios subgéneros que han surgido del mismo, de la mano de periodistas, músicos, melómanos, promotores musicales, coleccionistas y, hasta documentalistas que comparten una misma pasión: el gusto por este género musical.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- Luego de una década de haber publicado 100 Discos Esenciales del Rock Mexicano: Antes de que Nos Olviden (2012), los periodistas David Cortés Arce y Alejandro González Castillo se dieron a la tarea de retratar 60 años de la historia del rock nacional en un nuevo tomo titulado 200 Discos Chingones del Rock Mexicano (2022).

La forma en que se consume la música hoy en día, la llegada de la era digital, y el surgimiento de más festivales masivos, fueron sólo algunos de los motivos por los que David y Alejandro quisieron tomar, de nueva cuenta, las riendas de este proyecto para documentar lo que ha pasado a lo largo de los últimos diez años y cómo estos cambios han marcado al rock nacional.

“A nivel formal nos dimos cuenta que en una década, aquel salió en el 2012 y este en 2022, varias circunstancias en la escena del rock nacional habían cambiado, entre ellas la distribución de la música, muchas disqueras habían muerto, también muchos medios de comunicación se habían extinguido, muy pocos periodistas especializados en música quedaban vivos, mucho menos en rock, entonces todo el ambiente había cambiado bastante, el público también, los festivales masivos eran otros, lo que ocurrió en el subterráneo era otro, y todos estos son aspectos que a David y a mí nos importa retratar a nivel periodístico”, explicó en entrevista para SinEmbargo Alejandro González Castillo, cronista musical y editor de la revista Marvin.

“Había que dar cuenta de todos esos cambios considerando que, durante esos 10 años, muy poca gente se dedicó a seguir investigando de manera rigurosa lo que estaba pasando con la escena local, entonces fundamentalmente fue el móvil”, añadió.

A través de 200 placas y un bonus track, el libro de la editorial Rhythm & Books hace un recorrido a través del género y varios subgéneros que han surgido del mismo como el rock and roll, rock pop, ska, reggae, fusión, hip hop, hardcore, punk, electrónica, hard rock, synth pop, por mencionar algunos, de la mano de periodistas, músicos, melómanos, promotores musicales, coleccionistas y, hasta documentalistas que comparten una misma pasión: el gusto por el rock.

Entre las plumas que componen este tomo se encuentran Juan Carlos Hidalgo, Enrique Blanc, Alonso Arreola, Sr. González, Simón Zamora, Luis Clériga, Alejandro Mancilla, Ernesto Flores Vega, Arturo J. Flores, JM Servín, Eduardo H.G., Rodrigo Herrera y Jorge Gutiérrez Ruiz, todos ellos coordinados por David y Alejandro, quienes en todo momento cuidaron que se respetara el estilo de cada uno de los colaboradores.

Para David Cortés Arce era importante abordar cómo es que el rock ha evolucionado, acústicamente y líricamente, desde su creación hasta la fecha y qué mejor que hacerlo con la reseña de los álbumes que han logrado destacar a lo largo de su historia.

“[El rock] ha tenido la capacidad de estarse reinventando continuamente, si se hubiera quedado en los 60-70 sería como su papá, el blues, y sin embargo, siempre ha encontrado la forma de hibridarse con otros géneros y eso es lo que le ha permitido mantenerse”, compartió el periodista especializado a este medio.

Y abundó sobre los géneros musicales que actualmente lideran las listas de popularidad, “la lectura que se hace es ‘el rock no está en estos momentos en el primer lugar de popularidad’ y eso habría que verlo con datos, se cree que a nadie le interesa y no es cierto. Yo creo que en este momento el rock básicamente, tal vez más en México que en otros lados, está regresando a su naturaleza subterránea y por una parte eso puede ser muy sano porque ya no van a estar los grandes ejecutivos metiendo la mano en él, van a posibilitar que otra vez exista ese juego de reinvención”.

Dentro de las reseñas que ofrece 200 Discos Chingones del Rock Mexicano se pueden encontrar títulos como “Paper Dolls”, de Descartes a Kant; el álbum homónimo de El Ritual, publicado en 1971; “Belmont”, de Lázaro Cristóbal Comala, “More of Other Worlds, Other Sounds”, de Juan García Esquivel; y “Chavo de Onda”, de Three Souls in my Mind; por mencionar algunos.

200 Discos Chingones del Rock Mexicano se puede adquirir en librerías, así como en sitios especializados en rock como el Tianguis del Chopo, y en algunas tiendas de discos.

“Es una historia amplísima, gigantesca, o sea estamos hablando de 60 años, entonces había que procurar abrazar la historia de la mejor manera considerando que se trata de un documento periodístico. Es un libro muy rico que se puede leer incluso en desorden. Otra cosa que recomendamos, que nos parece importante hacer ahora, que ya es posible, es agarrar tu libro y tener al lado tu teléfono celular, ponerte tus audífonos, apegarte a la plataforma que quieras y escuchar mientras lees, y el viaje se eleva otro nivel”, concluyó González Castillo.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.