“Me ilusiona que puedan conocerme mejor”: Lafourcade sobre De todas las flores

Ciudad de de México, 29 de abril (SinEmbargo). – La cantautora mexicana Natalia Lafourcade describió De todas las flores (Cultura y Entretenimientos ML), su primer libro cancionero, como “un viaje muy largo” en el que expone el proceso instrospectivo, tanto personal como creativo, que la llevó a componer su más reciente material discográfico del mismo nombre.

Con la publicación del libro “De todas las flores”, Natalia concluye el universo homónimo, en el que también convergen su último álbum y un podcast, disponible en Spotify, de doce episodios, donde desenmaraña cada una de las canciones del disco.

“Con este libro hay una garantía: todos me van a conocer más. A través del podcast y del libro me conocen mucho más y conocen pues todos esos mundos que se despliegan, que pareciera que es un mundo, pero no, para mí ha sido todo un descubrimiento el ver la cantidad de ramas que tiene el árbol y cómo cada una tiene su complejidad, su esencia, su alma y su ritmo”, expresó Natalia a medios de comunicación.

Este jueves, durante la presentación del libro que se llevó a cabo en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, la artista destacó el valor que tiene para sí misma el registro del proceso creativo de cada una de sus letras.

En una pregunta cedida a SinEmbargo, Lafourcade abundó en la satisfacción que le deja compartir la “otra cara” de Natalia, más allá de la artista, con todos sus seguidores.

“Creo que después de todo este tiempo me ilusiona que se vea la humanidad quizás, que pues soy una persona anormal, pero normal como todos y todas”, expresó entre risas tras mostrar unas fotografías con el músico y productor Adán Jodorowsky, que se pueden encontrar en el interior del libro.

“Creo que eso me hace mucha ilusión, que puedan ver un poco donde no hubo maquillaje, donde no hubo demasiado disfraz y que se pueda ver donde sí hay un disfraz, donde cierra parte del libro, y ahora viene la gira, entonces ahí cruza un puente a lo que ya trasciende, o sea, la piel y empieza a jugar en otros lugares, donde justo se revive al niño interior y el no miedo a sí disfrazarte y sí cambiarte, romper y deconstruír. Creo que todo eso se ve en el libro y eso me gusta, me gusta que mis seguidores puedan conocerme mejor”, agregó.

A lo largo de 208 páginas, Natalia abre las puertas de su mente y alma a través de textos inéditos, en español y en inglés, una intervención escrita por la locutora, escritora y profesora de literatura hispanoamericana Elvira Liceaga; y una charla entre ambas sobre el aprendizaje que dejó el álbum “De todas las flores” en la compositora.

Además, los seguidores de Lafourcade también podrán encontrar un recuento de más de 100 imágenes, entre las que se encuentran las polaroid de la artista y otras tantas fotos capturadas por Maureen M. Evans en el estudio de Sonic Ranch, en Texas.

Por su parte, Juan Pablo López-Fonseca y la diseñadora María Marín de Buen fueron los encargados de darle forma a De todas las flores a partir de libretas, borradores de texto, notas, y fotografías de viajes que inspiraron a la cantautora para escribir las canciones de su último disco.

“Para mí siempre, en todos mis procesos, me gusta mucho, o sea, soy muy obsesionada de ir capturando porque nunca sabes cuándo vas a tener esa idea que te va a ayudar a resolver una canción, un texto o un arreglo de música, nunca se sabe, entonces siempre, conforme los años han pasado en mi carrera, me he organizado un poquito más dentro de mis procesos creativos, que son un poco como un desmadre y otras personas no podrían entender lo que dicen mis libretas”, explicó Natalia sobre De todas las flores en conferencia de prensa.

“Esta vez quisimos compartirlo y elegir fue todo un viaje, bueno, María y Juan Pablo estuvieron en casa, estuvimos haciendo un despliegue de muchísimas imágenes, muchísimas páginas de diarios, libretas con canciones […] La intención realmente era poder compartir lo que son los procesos sobre todo porque a veces uno piensa que está sólo dentro de los procesos y que nunca vas a terminar tu proyecto, y eso a mí me hizo decir ‘yo quiero llevar esa complicidad un poquito más allá de lo que pasa en las plataformas'”, añadió.

Finalmente Natalia compartió que viajará a Chile y Argentina para presentar De todas las flores en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y, adelantó que se encuentra planeando lo que será su próximo tour, en el que, por supuesto, habrá un par de fechas contempladas para México.

“De todas la flores”, producido por Adán Jodorowsky, fue publicado el pasado más de octubre bajo el sello de Sony Music y está compuesto por 12 temas en los que Natalia ahonda en el ciclo de la vida.

El último álbum de estudio de Lafourcade contó con la participación de músicos de la talla de Marc Ribot en la guitarra, Cyril Atef en la sección rítmica, Sebastian Steinberg en el contrabajo, Emilio Dorantes en el piano, así como con la coautoría de David Aguilar en dos temas.

La artista de 39 años de edad presentó “De todas las flores” en un concierto en el Carnegie Hall de Nueva York.

Hasta el momento, la cantautora, que atesora 15 Latin Grammys, 2 Grammy Awards, un premio Billboard y 3 MTV Awards, no ha ofrecido más presentaciones en vivo.

De todas las flores, el diario musical y fotográfico de Natalia Lafourcade, ya se encuentra a la venta en librerías de México.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.