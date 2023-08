Cofepris alerta por helados contaminados con bacteria Listeria monocytogenes

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó a las y los mexicanos sobre la contaminación de helados de la marca Soft Serve On The Go por la bacteria Listeria monocytogenes.

Cofepris detalló que los helados afectados por la bacteria son en la presentación de ocho onzas de los siguientes sabores:

1/2 FDA is “investigating an outbreak of Listeria monocytogenes infections linked to Soft Serve On The Go cups produced by Real Kosher Ice Cream of Brooklyn, NY.” A sample from a sick person’s home in Pennsylvania“was reported as positive for Listeria monocytogenes.” Five samples pic.twitter.com/5xKckcmiNd

— Darias News (@DariasNews1) August 22, 2023