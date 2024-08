Personal de la Corte se manifiesta a favor de la Reforma Judicial; ayer fue en contra

Ante la molestia de las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz por permitir la entrada a la Segunda Sala sólo de manifestantes en contra de la iniciativa de Morena, el Ministro Pérez Dayán, accedió a permitir el acceso también a las y los trabajadores que se expresan a favor de la misma.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- Trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizaron este miércoles una protesta a favor de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), previo a la sesión de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, en la que exigieron el fin de los privilegios de los impartidores de justicia, y se mostraron a favor de la elección popular de jueces, magistrados y ministros.

La protesta fue encabezada por personal de las ponencias de las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes se han expresado favor de la reforma. La jornada comenzó al exterior de la Segunda Sala, luego de que otra facción de trabajadores de la Corte colocaron pancartas en contra de la iniciativa al interior del recinto.

Debido al desencuentro entre ambas protestas al exterior del salón, el Ministro Alberto Pérez Dayán incluso tuvo que salir para pedir respeto para las dos expresiones enfrentadas.

Sin embargo, ante la molestia de las ministras por permitir la entrada sólo de manifestantes en contra de la iniciativa de Morena, el Ministro Pérez Dayán, accedió a permitir el acceso también a las y los trabajadores que se expresan a favor de la misma.

De esta manera, ambos grupos pudieron expresar sus posturas en el salón de sesiones, pero poco después se retiraron para permitir que se llevara a cabo la sesión pública correspondiente.

Entre el personal se encontraba Netzaí Sandoval, exdirector del Instituto Federal de Defensoría Pública y Secretario de cuentas de la Ministra Batres. “¡Elección, elección, ya es una decisión!”, “Abajo los privilegios, arriba la democracia” o “Sin pueblo, el poder judicial es perjudicial”, fueron algunas de las consignas que se pronunciaron.

Hacia las 12:50 horas concluyó la manifestación y la sesión de la Segunda Sala pudo iniciar sin que en ningún momento se discutiera sobre las expresiones a favor o en contra de la reforma al Poder Judicial.

La iniciativa del Presidente estima que en 2025 serían electos, por voto popular, 34 cargos del Poder Judicial de la Federación: cinco integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina, 10 magistrados y 10 jueces, y nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El Instituto Nacional Electoral (INE) será el responsable de organizar, supervisar y de fiscalizar la elección. Serán electos los perfiles que obtengan más número de votos, alternando la asignación entre hombres y mujeres para garantizar la paridad de género.

Ayer el Pleno de la Suprema Corte suspendió la sesión programada para el martes en apoyo a las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) que se encuentran en paro como protesta contra la reforma de López Obrador.

“Juraron servir al pueblo, no al Ejecutivo”, “La justicia no se vota”, “La autonomía no es una tómbola” y “El ministro imparcial es de carrera judicial” fueron algunas de las consignas que se escribieron en pancartas y que los manifestantes colocaron en la oficina de la Ministra Lenia Batres.