FOTOS y VIDEOS ¬ Mexicanxs desfilan en la inauguración de los Juegos Paralímpicos

Ciudad de México/París, 28 de agosto (ASMéxico/AP).- París está lista para acoger los Juegos Paralímpicos. Con los míticos Campos Elíseos y la Plaza de la Concordia como escenario principal, cientos de atletas han desfilado en la ceremonia de apertura del gran evento deportivo. La delegación mexicana estuvo abanderada por Fabiola Ramírez y Salvador Hernández; Fabiola competirá en para natación y Salvador en para atletismo.

Cuatro mil 400 atletas competirán en esta justa paralímpica, con 549 podios disponibles. México tendrá participación en 11 de las 23 disciplinas de estos juegos, y buscará superar las históricas participaciones en Heidelburgo 1972 y las 22 medallas obtenidas en Tokio 2020. Será además la decimocuarta participación de nuestro país en el evento.

La delegación mexicana está integrada por 67 atletas, 37 mujeres y 30 hombres. Fabiola Ramírez y Salvador Hernández son dos de las posibilidades de medalla en sus respectivas disciplinas junto a Rosa Guerrero, de para lanzamiento de disco.

Apenas unas semanas después de albergar los Juegos Olímpicos, París inició el miércoles el último capítulo de su verano deportivo con la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos.

El Presidente francés Emmanuel Macron declaró oficialmente inaugurados los Paraolímpicos en una ceremonia escenificada fuera de los confines de un estadio, al igual que los Juegos Olímpicos levantaron su telón en la ciudad el 26 de julio.

Con la puesta del sol como marco, miles de atletas desfilaron por la famosa avenida de los Campos Elíseos hasta llegar a la Plaza de la Concordia, en el centro de París.

Aproximadamente 50 mil personas observaron la ceremonia en las gradas instaladas alrededor de la icónica plaza, las más grandes de París y que se puede avistar desde lejos por su antiguo obelisco egipcio. El acceso para los atletas en sillas de ruedas fue facilitado con unas rampas de asfalto a lo largo de la avenida.

Más de cuatro mil deportistas con discapacidad física, visual e intelectual competirán en 22 deportes durante los próximos 11 días.

Los organizadores prometieron una inauguración espectacular. Volvió a ser fuera de los confines de un estadio, pero a diferencia de la de los Juegos Olímpicos, que incluyó un desfile en barco por el río Sena, ésta fue en tierra firme.

Ante la mirada de Macron y el presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, aviones caza surcaron los cielos de la ciudad, dejando vapores con los colores rojo, azul y blanco de la bandera francesa. Acto seguido, las delegaciones ingresaron en la plaza en orden alfabético.

Algunas delegaciones fueron enormes — más de 250 procedentes de Brasil — y algunas pequeñas — con un puñado de Barbados y apenas tres de Myanmar.

Thomas Jolly, el director artístico que estuvo al frente también de la ceremonia olímpica, sostuvo que el acto “mostrará a los atletas paralímpicos y los valores que encarnan” y prometió “actuaciones nunca vistas”.

La ceremonia del 26 de julio destacó la inclusión y la diversión. La gala del miércoles exaltó el cuerpo humano.

Los organizadores dijeron que se han vendido más de dos millones de boletos para las competiciones. El jueves se entregarán las primeras medallas en taekwondo, tenis de mesa y ciclismo en pista. Los deportistas se agrupan por niveles de discapacidad para garantizar la mayor igualdad posible. Solo dos de los deportes del programa, golbol y boccia, no tienen equivalente olímpico.

“Como nuestra ambición es ser percibidos y entendidos como el acontecimiento deportivo más transformador del planeta, contar con ese ambiente es importante», aseguró a The Associated Press en la víspera de la inauguración.

Parsons afirmó que las multitudes que se esperan en París significarán mucho para los deportistas, muchos de los cuales compitieron ante gradas vacías hace tres años en Tokio debido a la pandemia del COVID-19.

What a moment for Nantenin Keita, Charles-Antoine Kouakou, Fabien Lamirault, Elodie Lorandi and Alexis Hanquiquant 🔥#Paralympics pic.twitter.com/vW7zMlIQ9y

— Paralympic Games (@Paralympics) August 28, 2024