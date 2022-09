El Tribunal valida unánime la elección que hace Gobernador a Américo Villarreal

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).– Con una votación unánime a favor, los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validaron la elección a Gobernador en Tamaulipas y confirmaron la elegibilidad de Américo Villarreal como Gobernador electo de la entidad, por lo que podrá tomar su cargo el 1 próximo de octubre.

“Se confirma el cómputo estatal, la elegibilidad y la declaración de validez de la elección, así como la entrega de la Constancia de Mayoría expedida a favor de Américo Villarreal Anaya”, dijo Reyes Rodríguez Mondrágón, presidente del TEPJF.

En un amplio análisis de casi 350 páginas, el proyecto que el Magistrado José Luis Vargas Valdez propuso a la Sala Superior confirmó “el cómputo estatal, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría” expedida a favor de Américo Villarreal Anaya, candidato de Morena.

Con este resultado, el PAN pierde la gubernatura de Tamaulipas, estado que arrebató al PRI en 2016 y que hoy pasa a manos de Morena con Américo Villarreal.

El proyecto que hoy se votó, el cual descarta la injerencia de grupos delictivos en la elección, se dio luego de que el Partido Acción Nacional (PAN), el principal opositor en el país y en Tamaulipas, el que interpuso recursos de inconformidad contra el triunfo morenista, el cual ya fue avalado por el Tribunal Electoral del estado de Tamaulipas (Trieltam) a mediados de agosto.

La Magistrada Janine Otálora, quien se pronunció a favor del proyecto, destacó que no hubo elementos que demostraran la relación entre el candidato morenista con el crimen organizado ni indicios de coacción al voto.

“EL PAN pretende la nulidad de la elección, con base en la hipótesis de posibles vínculos del crimen organizado con el candidato y el partido que resultaron electos. No obstante, lo cierto es que, si bien se generan indicios de hechos de violencia, en concreto en el municipio de Hidalgo, el partido no aporta elementos que puedan conducir a la nulidad de la elección “, argumentó la Magistrada.

El Magistrado Indalfer Infante Gonzales coincidió en que afirmar que tal diferencia o que la votación de Morena en ese distrito se debió a un porcentaje significativo a la participación del Cártel del Golfo es nuevamente una mera especulación.

“De la misma forma el hecho de que un representante estatal de dicho partido haya sido relacionado 20 años atrás con los cárteles del Golfo y de Sinaloa, según se advierte en dos notas periodísticas del año 2002, sin que se haya condenado a dicha persona y sin que se haya acreditado otro hecho que permita relacionar tal circunstancia con la elección, más allá de su carácter como representante del partido ante la autoridad electoral estatal, es también una mera suposición, sin mayor respaldo para presumir que pudo existir una estrategia con el crimen organizado para presionar o incidir en la elección. En este sentido, no puede considerarse que exista un contexto de intimidación a la ciudadanía en todo el estado ante las posibles consecuencias de no votar por la candidatura que obtuvo la mayoría, pues no hay elementos contextuales que permitan hacer alguna inferencia en ese sentido, ni por parte del propio partido, ni de la ciudadanía o de las autoridades electorales o estatales”, detalló en su ponencia.