Veracruz: Los golpes bajos de Cuitláhuac

En Veracruz, como en otros estados, arrancó la carrera por la gubernatura. Hay veinte aspirantes que se registraron para competir en la encuesta. Pero trasciende que la lista se reducirá a seis: cuatro locales y dos federales. La guerra se ha desatado desde la oficina del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y su ariete, el secretario de Gobierno, Erick Cisneros, ambos con mucha influencia en el Consejo de Morena. El mandatario echa mano de todos sus recursos para sacar a Rocío Nahle como ganadora de la encuesta y ha presionado para echar de la competencia al delegado federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien ya se registró con la venia presidencial. Huerta es un competidor que les causa miedo. Tiene una sólida estructura social –a favor ya tiene 250 mil firmas que apoyan su participación en la encuesta –pero le quieren mover el tapete. Ante este escenario, Ladrón de Guevara exige que todos los aspirantes renuncien a sus cargos. Y sobre la encuesta, reta: No sólo participaré: voy a ganar.

Contra viento y marea, el delegado federal del programa Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, se registró como aspirante a la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Aunque no lo afirma abiertamente, Ladrón de Guevara recibió un mensaje del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que no se inscribiera ni compitiera en la encuesta del partido Morena; a la presión en su contra también se sumó el secretario General de Gobierno, Erick Cisneros, un oscuro personaje presuntamente vinculado con el crimen organizado –y el tráfico humano –que también se registró como aspirante a la gubernatura de Veracruz.

En total, a la convocatoria de Morena acudieron unas veinte personas para inscribirse y participar en la encuesta que los coloque como aspirantes al gobierno de Veracruz, aunque el diputado Sergio Gutiérrez Luna –ligado al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López –señaló que la competencia real es sólo entre dos: se refirió a él mismo y a Rocío Nahle –ya registrada –secretaria de Energía, quien a pesar de haber entregado malas cuentas con el proyecto de la refinería de Dos Bocas, pues no produce todavía la gasolina que requiere el país para evitar las importaciones, afirmó que competirá por la gubernatura del estado.

Otros aspirantes al gobierno veracruzano son Mónica Robles, exdiputada local e hija del periodista José Pablo Robles Martínez, dueño de los periódicos Imagen y Diario del Istmo. Robles, autor de “Un infierno llamado Líbano”, es amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador: su hijo, Pablo Robles Barajas, es delegado federal de la Comisión Nacional del Agua en Veracruz.

A la lista de sumó Dinorah Navarrete, representante del Partido del Trabajo (PT); Ramón Díaz –también del PT –; el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, Zenyazen Escobar García, quien de haber sido un famoso Striper saltó a la secretaría de Educación gracias a su estrechísima relación con el gobernador Cuitláhuac García, quien sumió a Veracruz en una ruina social y en la violencia criminal. Así, la carrera político-electoral arrancó en Veracruz. Por la oposición suena que el candidato podría ser José Yunes Zorilla o incluso Héctor Yunes Landa, quien perdió en 2016 ante su primo Miguel Ángel Yunes Linares, quien tiene varias carpetas abiertas en la Fiscalía General de la República por actos de corrupción y lavado de dinero.

Voy a ganar la encuesta: Manuel Huerta

El representante del presidente Andrés Manuel López Obrador en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, se registró para competir en la encuesta de Morena el pasado 25 de septiembre a las 2:00 de la madrugada.

En entrevista telefónica, el político veracruzano –quien ha sido dos veces diputado y ha trabajado al lado de López Obrador desde hace más de tres décadas –dice que el mandatario ya le aceptó la renuncia al cargo de delegado federal y, por ello, exige que todos los aspirantes a la gubernatura dejen sus cargos para evitar acciones ventajosas y que se garantice el piso parejo para todos.

“Yo soy un firme convencido de que no se puede estar en dos vías”, afirma. Por ello, ocupará el cargo de delegado federal hasta el 30 de septiembre a las 12:00 de la noche. Habrá algunos deshonestos que competirán desde las plataformas de sus cargos en el gobierno, pero eso a mí no me parece honesto ni congruente porque la Cuarta Transformación –añade –se soporta en el pueblo.

–¿Qué tan seguro estás de que te dejarán competir en la encuesta y no te van a retirar por órdenes superiores?

–Llevo cuarenta años luchando política y socialmente y unos treinta y cinco al lado de Andrés Manuel López Obrador. No sólo voy a competir en la encuesta: estoy seguro que la voy a ganar. Y me da gusto que el presidente me libere porque así podré impulsar, desde el gobierno, la continuidad de la Cuarta Transformación en Veracruz. Haré todo lo que esté a mi alcance para acelerar esa transformación si gano la encuesta, como así será.

Para Ladrón de Guevara no será fácil competir en la encuesta. Trasciende en Veracruz que de las veinte personas que se registraron el Consejo Estatal sólo dejará a seis candidatos: cuatro locales y dos federales.

Recientemente, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez –quien abiertamente apoya a Rocío Nahle –le dijo a Ladrón de Guevara: No creo que te acepten. Se refería, según una fuente consultada, a que podría quedar fuera de la lista de aspirantes y de la posibilidad de participar en la encuesta. En resumen, el gobernador no lo quiere en la encuesta.

Al respecto, Manuel Huerta dijo sin mencionar nombres que hay reacomodos y reconoció que tiene adversarios, pero no enemigos porque los enemigos sólo surgen en las guerras.

Lo cierto es que en la decisión del Consejo el gobernador García Jiménez y su secretario de Gobierno, Erick Cisneros, tienen el pandero en la mano y operan, con todos los recursos estatales, para sacar a Rocío Nahle como ganadora de la encuesta. Lo que no se sabe, por ahora, es si ese proyecto político lo está impulsando Claudia Sheinbaum o el propio presidente López Obrador. El caso de Veracruz podría terminar en el Tribunal Electoral, ahí donde se está analizando la inconformidad de Marcelo Ebrard, quien acusó malos manejos en la encuesta para elegir a Scheinbaum como candidata presidencial.

Hay una realidad irrefutable en el entorno de Manuel Huerta Ladrón de Guevara: es el único político de MORENA que cuenta con una estructura social sólida en todo el estado, la cual comenzó a construir desde hace varias décadas.

Por ello, el propio delegado federal afirma que tiene todas las posibilidades de ganar la encuesta. Es más –dijo — “hoy miércoles 27 de septiembre algunos consejeros se dieron a la tarea de hacer un acopio de firmas. Se juntaron 250 mil. Se trata de personas que piden que yo participe. Todas con nombres reales y sus respectivas identificaciones. Así que no será nada fácil que me dejen fuera. Voy a competir y voy a ganar, dice contundente el todavía delegado federal.

La guerra política se ha intensificado en contra de Manuel Huerta desde el propio gobierno estatal. Hace algún tiempo lo acusaron falsamente del delito de violación. Y a pesar de que demostró su inocencia la carpeta seguía abierta en la Fiscalía del estado por órdenes de Erick Cisneros.

Sobre sus rencillas con el gobernador García Jiménez y Erick Cisneros, Ladrón de Guevara dice: “Han sido compañeros, pero a lo mejor no estamos muy de acuerdo. Eso de todos conocidos”.

Y respecto a la carpeta de investigación afirma: Es una infamia . He ganado la investigación, pero al abogado Roberto Rodríguez Cruz, quien interpuso la demanda, lo veo muy pegado a los Yunes. Me han querido obstaculizar. Han querido manchar mi imagen. No veo más que una guerra sucia en mi contra por parte de los panistas”.

La delincuencia organizada

Manuel Huerta Ladrón de Guevara reconoce que en el gobierno de López Obrador se avanzó en el combate al crimen organizado y a la corrupción, pero hace falta seguir con el proyecto para continuar con la transformación del país y, en mi caso, de Veracruz.

–Se afirma que el corazón de la delincuencia organizada es la clase política y que más del 70 por ciento de los municipios son gobernador por personajes ligados al crimen. ¿Cuál es tu lectura de ese escenario en Veracruz? –se le pregunta.

–Veo que la delincuencia persiste, aunque está muy disminuida. No me consta quienes están metidos o no en el crimen organizado. Debe haber algunas complicidades. Para enfrentar este problema se debe seguir trabajando en las comunidades para lograr la paz y la justicia. Debemos seguir atendiendo a los pobres. Las comunidades rurales son áreas difíciles. Yo no tengo ninguna relación con criminales sino con el pueblo. En Veracruz todavía estamos muy a tiempo de combatir a la criminalidad.

“Todo este problema –añade –viene heredándose desde el salinato. En ese tiempo fui diputado federal y he visto que cambian los personajes pero prevalece el problema, aunque en este gobierno se ha avanzado mucho debido a la atención de las causas que detonan la criminalidad.

“Yo voté en contra del sistema de procuración de justicia. Veracruz está luchando todos los días contra el crimen y hay zonas que necesitan mayor atención. Debemos trabajar en la base social que le da soporte a las actividades criminales. Alejar a los jóvenes construyendo el futuro de esos focos de contaminación. Es un problema global que lo mismo lo vemos en Europa que en América Latina. Para seguir avanzando en el combate al crimen necesitamos la cooperación de la sociedad. Hay que atacar la corrupción porque si le aflojas tantito no avanzamos.

–¿Te ves ganador de la encuesta? –se le inquiere.

–No sólo participaré en la encuesta sino que la voy a ganar. Me veo ganador del estado. Lo veo en el ambiente. No creo que se pueda dar otro caso diferente al que pienso. Estamos del lado del pueblo.

–¿Cómo te sientes anímicamente? No ves venir un golpe que te deje fuera?

–Me siento muy bien moral y espiritualmente. Estoy tranquilo. Mi renuncia es un acto de congruencia. Mis colegas están rompiendo paradigmas. No se puede estar sentado y que no se ejecuten las renuncias. No es una obligación renunciar pero moralmente así debe proceder.

–Es ventajoso que otros aspirantes no renuncien a sus cargos para competir en la encuesta?

–Es más que eso. Seguir en los cargos y competir se reduce a una caricatura grotesca del poder. Es lastimoso. Con eso están demostrando que tienen miedo y no se puede seguir simulando.

Ricardo Ravelo https://www.sinembargo.mx/author/ricardorevelo Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.