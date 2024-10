VIDEOS ¬ Evento de Trump en el Madison Square desata críticas por insultos racistas

Cuando queda poco más de una semana antes de la jornada electoral, algunos de los oradores calificaron a Puerto Rico de “isla de basura flotante”, llamaron “el diablo” a la vicepresidenta Kamala Harris, y señalaron que la demócrata había iniciado su carrera siendo prostituta.

Por Jill Colvin y Michelle L. Price

NUEVA YORK (AP) — Donald Trump efectuó un mitin el domingo en el que se profirieron insultos vulgares y racistas en el Madison Square Garden de Nueva York, lo cual convirtió un evento en el que según su equipo de campaña el expresidente daría su mensaje final en un ejemplo de lo que disgusta a sus detractores.

Cuando queda poco más de una semana antes de la jornada electoral, algunos de los oradores calificaron a Puerto Rico de “isla de basura flotante”, llamaron “el diablo” a la vicepresidenta Kamala Harris, y señalaron que la demócrata —quien busca convertirse en la primera mujer y en la primera mujer de raza negra en llegar a la presidencia— había iniciado su carrera siendo prostituta.

“No sé si ustedes sepan esto, pero literalmente hay una isla de basura flotante en medio del océano en este momento. Creo que la llaman Puerto Rico”, dijo Tony Hinchcliffe, un comediante cuyo acto también incluyó comentarios lascivos y racistas sobre los latinos, judíos y negros, todos ellos grupos de electores clave.

At Trump’s Madison Square Garden rally, podcast host and comedian Kill Tony referred to Puerto Rico as a “floating island of garbage,” during his set. Notably, four percent of Pennsylvanians are Puerto Rican. Around 500,000 people. pic.twitter.com/txE3UD0QVE — Yashar Ali 🐘 (@yashar) October 27, 2024

La broma no tardó en recibir críticas del equipo de campaña de Harris, quien compite con Trump por los votos de las comunidades puertorriqueñas en Pensilvania y en otros estados sin clara preferencia política. El renombrado cantante puertorriqueño Bad Bunny le otorgó su apoyo a Harris poco antes del acto de Hinchcliffe.

El equipo de campaña de Trump, usualmente combativo, tomó la inusual medida de distanciarse de Hinchcliffe. “Esta broma no refleja las posturas del presidente Donald Trump ni de su campaña”, declaró la asesora Danielle Alvarez en un comunicado.

Pero otros oradores también realizaron comentarios incendiarios. David Rem, un amigo de la infancia de Trump, se refirió a Harris como “el anticristo” y “el diablo”. El empresario Grant Cardone le dijo a la multitud que Harris y sus “proxenetas destruirán a nuestro país”.

CNN cuts away from Trump’s Madison Square Garden rally to fact check him: “We are hearing scores of lies from the former president. He has come on stage and said a number of things that are just not true…” pic.twitter.com/smwUTtZNor — Kamala HQ (@KamalaHQ) October 28, 2024

El evento fue reflejo del tono que ha utilizado el expresidente a lo largo de su tercera campaña rumbo a la Casa Blanca. Aunque el domingo se abstuvo de hacerlo, Trump a menudo se refiere a Harris en términos ofensivos y personales, poniendo en tela de juicio en las últimas semanas la estabilidad mental y la inteligencia de la candidata demócrata, además de llamarla “holgazana”, un calificativo racista que se ha usado de forma habitual desde hace tiempo en contra de las personas de raza negra.

El evento fue un espectáculo surrealista que incluyó la presencia del exluchador profesional Hulk Hogan, el doctor Phil McGraw, psicólogo de televisión; el exconductor de Fox News Tucker Carlson, algunos políticos —entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson—, y los representantes Byron Donalds y Elise Stefanik, así como una persona que pintó un retrato de Trump abrazando al edificio Empire State.

Y todo esto antes de que Trump subiera al escenario, luego de presentarse más de dos horas después de lo previsto.

Después de ser presentado por su esposa, Melania Trump, en una inusual aparición pública de ella, el expresidente inició formulando las mismas preguntas con las que ha iniciado todos sus mítines recientes: “¿Están mejor que hace cuatro años?”. La multitud respondió con un rotundo “¡No!”.

“Esta elección es una decisión sobre si tendremos cuatro años más de burda incompetencia y fracaso, o si comenzaremos los mejores años en la historia de nuestro país”, subrayó.

Former Pres. Donald Trump headlined an event at Madison Square Garden in New York City on Sunday, where he made personal attacks against VP Kamala Harris. The event included speeches from several warm-up speakers — one of whom called Puerto Rico a “floating pile of garbage.” pic.twitter.com/cOprCf8Lba — CBS Mornings (@CBSMornings) October 28, 2024

El expresidente sumó el domingo una nueva propuesta a su lista de recortes fiscales con el objetivo de obtener el voto de los adultos de edad avanzada y de la clase obrera. La lista de propuestas ya incluye compromisos de poner fin a los impuestos sobre prestaciones del Seguro Social, propinas y pago de tiempo extra. Trump propuso sumarle un crédito fiscal para los proveedores de cuidados familiares.

Harris ha hablado de una “generación sandwich” de adultos que cuidan a sus padres ancianos y que, al mismo tiempo, tienen que criar a sus propios hijos. Harris ha propuesto inyectar fondos federales para cubrir costos de atención residencial a los ancianos de Estados Unidos.

Por otro lado, el republicano repitió sus conocidas posturas en lo referente a política exterior e inmigración, entre las que se incluye imponer la pena capital a cualquier migrante que asesine a un ciudadano estadounidense, asegurando que el día en que asuma el cargo será el día en que “llegue a su fin la invasión de migrantes a nuestro país”.

Algunos de los presentes comenzaron a salir del recinto más o menos cuando el discurso de Trump se aproximaba a la hora de duración.

El magnate de la industria tecnológica Elon Musk, quien pronunció un breve discurso previamente y presentó a Melania Trump, fue parte destacada del mensaje de cierre de campaña de Trump. El expresidente llamó a Musk “un genio” y una persona “especial”.

Musk aplaudió el plan que Trump anunció recientemente para permitirle encabezar una comisión de eficiencia gubernamental que auditaría a todo el gobierno federal. Varios de los negocios de Musk, incluidos Tesla y SpaceX, tienen importantes contratos con el gobierno o han dependido de subsidios federales, y Musk ha sido objeto de críticas después de que han salido a relucir reportes de que ha sostenido conversaciones privadas con el presidente ruso Vladímir Putin.

“El dinero de ustedes está siendo desperdiciado y eso es algo que el departamento de eficiencia gubernamental va a arreglar”, declaró Trump antes de tomar su lugar fuera del escenario a un lado de Melania Trump.

Muchos de los oradores del domingo también subieron al escenario de la Convención Nacional Republicana. En esta ocasión, esos mismos oradores fueron más elocuentes en sus críticas hacia los demócratas.

Hogan, quien volvió al escenario en donde brilló hace varios años como luchador profesional, pareció representar nuevamente a su personaje, apareciendo con una enorme boa de plumas de color rojo, anaranjado y amarillo y agitando violentamente una bandera de Estados Unidos mientras bailaba y hacía algunas poses. Durante su discurso escupió sobre el escenario, mostró sus músculos y en repetidas ocasiones le dijo al público: “Trump es el único hombre que puede arreglar a este país hoy”.