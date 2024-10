Manchester United despide a Erik ten Hag como su técnico; perfilan a Xavi Hernández

Si bien el conjunto mancuniano venía de firmar su peor clasificación en la ‘era Premier League’, terminando la pasada campaña liguera en octava posición, la FA Cup lograda en Wembley ante su eterno rival, el Manchester City de Pep Guardiola, no solo salvó a Erik ten Hag de la destitución, sino que llevó a la directiva red devil a renovar el contrato del holandés. Apenas cuatro meses después de que ampliara el contrato de Erik ten Hag hasta junio de 2026, el Manchester United busca nuevo entrenador.

Thank you for the memories, Erik Ten Hag. 👏🏻 pic.twitter.com/MZ7xbVZbft

— Samuel (@SamueILFC) October 28, 2024