Claudia confirma que atienden caso de niña de 14 años acusada de abortar en Querétaro

La Fiscalía queretana, encabezada por Víctor de Jesús Mendoza, quien asumió el cargo marzo pasado en medio de protestas por parte de legisladores morenistas y petistas del estado, también le exige a la joven una indemnización por 518 mil pesos al “padre del producto”.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó este lunes que la Fiscalía de Querétaro solicitara una pena de tres años de cárcel para Esmeralda, una adolescente de 14 años, quien sufrió un aborto espontáneo luego de ser víctima de una violación cometida por un familiar suyo tres años mayor que ella.

“Yo creo que no se debe criminalizar, y menos a una niña de 14 años”, expresó la mandataria en su conferencia de prensa.

Desde Palacio Nacional, la Jefe del Ejecutivo federal informó que existe comunicación con la familia por parte de la Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández. “Está en contacto, Citlalli con la familia. No estamos de acuerdo y estamos en contacto con la familia para apoyar tanto legalmente como en lo que se requiera”, añadió.

La propia funcionaria volvió a expresar su condena ante lo sucedido. A través de su cuenta de X, Hernández señaló: “Hoy tendré diversas reuniones sobre el caso y estaré más tarde informando al respecto. Nunca más un México donde se criminalice a ninguna mujer, mucho menos a una niña que sufre agresión sexual”, destacó.

Como lo informó la Presidenta @Claudiashein y atendiendo a sus instrucciones, desde el fin de semana estamos al pendiente del caso de la niña imputada por un aborto espontáneo en Querétaro. Hoy tendré diversas reuniones sobre el caso y estaré más tarde informando al respecto.… pic.twitter.com/OkmvxsKVd0 — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) October 28, 2024

La Fiscalía queretana, encabezada por Víctor de Jesús Mendoza, quien asumió el cargo marzo pasado en medio de protestas por parte de legisladores morenistas y petistas del estado, también le exige a la joven una indemnización por 518 mil pesos al “padre del producto”.

La decisión de la Fiscalía se conoció durante la audiencia intermedia del caso, realizada en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes, detalló Mayra Dávila, presidenta de la organización feminista Adax Digitales, que se ha encargado de representar legalmente a la menor.

Sin embargo, posterior a que se conociera el caso, el Fiscal afirmó que no se ha realizado al momento ninguna imputación al respecto del delito de aborto, sino que fue por homicidio. “Nosotros en Querétaro y, particularmente, en la Fiscalía General del Estado, no hemos judicializado ninguna carpeta por el delito de aborto. No hemos hecho ni siquiera una imputación; es decir, nunca hemos buscado que un asunto que de alguna manera pudiese ubicarse dentro de la descripción del tipo penal de aborto que se encuentra vigente en el Estado”, afirmó el funcionario.

#AbusoSexual #Misoginia #Pedofilia #LaJusticia En el @gobqro y desde la @fiscaliaqro el fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández hace de la violación, del abuso sexual de menores un negocio. Un abusador sexual-violador-pedófilo abusa de una menor de 14 años y un embarazo… pic.twitter.com/zawSyDcGsd — Hector L Frisbie © (@HLFrisbie) October 26, 2024

“La razón por la cual nosotros hicimos una imputación por el delito de homicidio es, específicamente, porque tuvimos una persona; es decir, tuvimos una persona que nació, que respiró, que efectivamente fue producto de una gestación de más de 36 semanas y que, por lo tanto, tuvimos a bien realizar en esta Fiscalía General del Estado el desarrollo de las diligencias necesarias que nos impone como obligación la legislación”, añadió el Fiscal.

Incluso aseguró que la causa del presunto fallecimiento del producto fue estrangulamiento. “Al interior de la Dirección de Servicios Periciales, las cuales se encuentran certificados, no solamente a nivel nacional, sino incluso bajo estándares internacionales, pudimos comprobar que, una vez realizando el examen correspondiente, efectivamente los pulmones tuvieron una reacción. Al someterlos a una serie de pruebas podemos identificar que sí hubo una respiración por parte de del niño y en este. En este caso, con posterioridad se le generó la asfixia por el estrangulamiento ya referido. Yo les podría decir que cuando nosotros hicimos la mecánica de lesiones pudimos constatar que efectivamente se había generado un estrangulamiento”, insistió.