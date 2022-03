VIDEO: Laura Zapata revive el momento del secuestro que vivió junto a su hermana

Mérida, 29 de marzo (PorEsto).- Laura Zapata se sumó a la lista de famosos que han sido invitados a La Entrevista con Yordi Rosado y en el programa, después de hablar de su infancia y los inicios de su carrera artística, revivío uno de los sucesos más difíciles que ha enfrentados en su vida.

Durante la entrevista, la intérprete detalló cómo se dieron los hechos a la salida de un teatro en la Ciudad de México. lo que vivió mientras fue privada de su libertad, cómo le afectó el secuestro y las supuestas motivaciones de los delincuentes para atacarlas.

Según lo dicho por Laura Zapata, el secuestro se dio en las inmediaciones del Circuito Interior, cerca del entonces Cines Cosmo, luego de salir de la obra de teatro La casa de Bernarda Alba, en donde daba vida a Martirio “La Jorobada”.

“El secuestro fue como un rayo que me cayó encima y me partió en millones de pedazos que me costó seis años, recoger cada uno de los pedazos, reacomodarme, reajustarme y volverme a reintegrar a la vida”, rememoró Zapata.