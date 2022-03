Ochmann revela que lo interceptaron “los de a de veras” tras el éxito de “El Chema”

Ochmann recordó que cuando lo interceptaron “los de a de veras” había alrededor de siete u ocho camionetas y que en el momento que se encontró con “el patrón”, al que no ubicaba en ese entonces, éste lo abrazo después de llamarlo “Chema”.

Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).- El actor estadounidense Mauricio Ochmann reveló que que fue interceptado por un grupo del crimen organizado luego de haber dado vida a “El Chema”, personaje basado en la historia del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, en El señor de los cielos y en El Chema, spin off de la antes mencionada.

“Me interceptaron en un carretera, yo creo que el que iba manejando sabía […] me interceptaron, después de pasar dos o tres retenes me dice ‘voy a echar gas’. Era un trayecto de 45 minutos. Se mete a la gasolinera, veo a un cuate que pararon el cuello y sí, llegan y tocan la ventana y me dicen ‘el patrón lo quiere conocer”, compartió el actor en entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado.

“Afortunadamente se portaron muy bien y todo. Yo no sabía quién era. De repente googleé y dije ‘ah órale este cuate, sí está pesado’ y después como a los dos tres meses, veo una noticia donde lo habían matado. Entonces yo digo ‘imagínate que esa disputa se hubiera dado ese día’. Sí hay cosas que te cimbran. Es nuestra realidad”, apuntó.

Asimismo, el actor de Ahí te encargo se sinceró sobre la verdadera razón por la que decidió despedirse del papel de “El Chema” a pesar del éxito por el atravesaba.

“Hice una gira por todo México y Estados Unidos. Me di cuenta que tenía muchísimos fans de 5 a 13 años, pero no míos sino de ‘El Chema’, y me decían ‘quiero ser como tú [narco]’. Para mí como actor fue un juguetote, pero ahí me cayó el veinte, y con la experiencia que tuve con los niños dije ‘creo que algo estoy haciendo mal y creo que tenemos responsabilidad social'”.

“Sí me gusta actuar y yo sé que como actor das diferentes mensajes. El mensaje que estábamos mandando está medio torcido, no estamos diciendo ‘oye, está cañona esta vida’. Estamos diciendo ‘está cool, el todas mías, el todo se puede'”, reflexionó.

Además de ahondar en la experiencia que vivió gracias a su personaje de “El Chema”, MAuricio también platicó sobre sus inicios en la actuación y el proceso que vivió para superar su adicción al alcohol y a la cocaína.

JOAQUÍN COSÍO Y SUS ENCUENTROS CON EL NARCO

Mauricio Ochmann no ha sido el único actor que ha tenido un acercamiento con el mundo del narcotráfico en México gracias a uno de los tantos personajes a los que le ha tocado interpretar. El pasado mes de febrero, Joaquín Cosío reveló que gracias a la cinta de El Infierno unos narcotraficantes le confesaron que ellos “sí eran los de a de veras”.

“En Zacatecas tengo muchos amigos y no he filmado nada por allá pero iba durante algún tiempo por cuestiones literarias. Tenía amigos en un bar que me parece que se llama ‘Las quince letras’. Llegaron unos jovencitos medio ya entrados a decirme ‘nosotros somos los de a deveras’. Ha sido la frase más escalofriante que me han dicho”, confesó en entrevista con Yordi Rosado.

De acuerdo con Cosío nada pasó a mayores en aquella ocasión pues no tardó en salirse del lugar, sin embargo no han sido la única experiencia de este tipo que le han tocado vivir.