VIDEOS: Aficionados nigerianos invaden la cancha tras quedar eliminados de Catar 2022

Por Joan Camargo

Los Ángeles, 29 de marzo (LaOpinión).- Una locura total se vivió este martes en el Estadio Nacional de Abuja luego que los fanáticos de la selección de Nigeria invadieran el campo de juego, luego que su país quedara eliminado del Mundial de Qatar 2022 tras empatar a un gol contra el combinado de Ghana.

How it started-Angry #Nigeria fans invaded the pitch and chased the players away after Nigeria lost to #Ghana in #Abuja and failed to qualify for the #FIFA 2022 World Cup in #Qatar #football #Qualifying #WorldCup2022 #nigeriaghana #nigeriavsghana #WorldCup #GhanaVsNigeria pic.twitter.com/Ep9G9FTpeo

— Vineet Sharma (@KumarVk66) March 30, 2022