La 4T es peor al régimen pasado: Claudio X. Porque perdiste privilegios: Claudia

La candidata presidencial de Morena respondió a los ataques directos del magnate en redes sociales. Ambos ya habían cruzado declaraciones, en 2021, cuando la exjefa de Gobierno lo acusó de “fascista” por buscar crear “listas negras” de integrantes de la 4T.

Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).– El padre fundador de la alianza formada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y De la Revolución Democrática –conocida con el acrónimo de PRIAN–, quien comúnmente copia ideas de artículos publicados y los da a conocer en su cuenta en la red social X, atacó hoy con un texto propio a Claudia Sheinbaum Pardo. “Defiende a un régimen [la Cuarta Transformación o 4T] mucho más dañino y destructivo del que decía combatir”, escribió. Pero esta vez, la candidata de la izquierda le reviró: Sí, le dijo, porque perdiste los privilegios a los que estabas acostumbrado.

González Guajardo se refirió directamente “a Dra. Sheinbaum”. “En los 80 y 90 decía combatir el autoritarismo, la corrupción, el desfalco y el abuso del régimen entonces dominante. PERO AL COMBATIR AL ‘MONSTRUO’ SE CONVIRTIÓ EN EL MONSTRUO”, escribió en su cuenta en X, conocida antes como Twitter.

“Ahora defiende el autoritarismo, la corrupción, el desfalco y el abuso de Morena. Peor aún. Defiende y quiere construir un ‘segundo piso’ para un régimen propagandista, polarizante, militarizado y -para colmo- en franca connivencia con la delincuencia organizada. Si tuviera un mínimo de auto-crítica y ética, reconocería que ahora defiende a un régimen mucho más dañino y destructivo del que decía combatir”, agregó el magnate, quien ha impulsado un “frente opositor” desde el triunfo en las urnas de Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum no tardó en contestar: “Imagino la frustración de Claudio X González. Debe ser difícil abanderar una causa perdida, ya no tener el derecho de picaporte o el terrible sufrimiento por tener que pagar impuestos”, escribió igualmente en la red social X.

“Debe causarle dolor de estómago ver el buen desempeño de la economía mexicana. Estoy bien y de buenas , sus ofensas me indican que vamos por buen camino. México está, por decisión del pueblo y para fortuna de la mayoría, cimentando una nueva historia donde la democracia es el poder del pueblo para el pueblo y por el pueblo”, añadió la candidata presidencial morenista.

“LISTAS NEGRAS” Y ACUSACIÓN DE “FASCISMO”

En octubre de 2021, se desató un debate sobre el llamado que hizo Claudio X. González Guajardo para crear una “lista negra” de personas que apoyaron el movimiento de izquierda en las elecciones intermedias de aquel año.

Sheinbaum Pardo cuestionó en entrevista con medios la intención detrás de este llamado “¿Quién hace listas? El macartismo, el nazismo, ellos son los que hacían listas. ¿Para qué quiere hacer una lista?, esto es la derecha en nuestro país, los que quieren hacer listas. Nosotros lo que abrimos es el debate, pero no hacemos listas de absolutamente nadie, sino sencillamente hay crítica de parte de todos los que pertenecemos a la cuarta transformación, debate pero hay absoluto respeto a la democracia, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la libertad de manifestación, a la libertad en las elecciones. Entonces, este tuit de este personaje es fascista y de una vez digo que yo estoy en la lista de la Cuarta Transformación”.

González Guajardo le respondió a través de su cuenta de Twitter cuestionando las críticas del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: “Sra., con respeto le recuerdo quien es el hombre de las listas. ¿Cuántas veces ha utilizado @lopezobrador_el púlpito presidencial para señalar, amenazar, denostar, calumniar…? Lo ha hecho con personas, OSC’s, empresas y hasta universidades públicas @UNAM_MX ¿Miento?”.

La Jefa de Gobierno respondió con un hilo a través de la misma red social en el que asegura que la actual gestión federal no mete periodistas a la cárcel, no paga campañas millonarias de difamación, no espía a sus adversarios ni excluye a las mujeres de sus tomas de decisiones y tampoco interviene para hacer fraude en las elecciones.

“Una cosa es hacer público un debate y otra muy diferente es hacer listas con amenazas implícitas, características del fascismo. En la 4T hay libertad de expresión. No se mete a periodistas a la cárcel. Hay libertad de manifestación y reunión”, señaló Sheubaum en el primero de los tres tuits del hilo.

Claudio X. González Guajardo es dirigente moral del movimiento para retomar la Presidencia de México en 2024. Publicó el pasado 22 de octubre un tuit con el que provocó fuertes reacciones entre simpatizantes, pero también entre algunos periodistas e intelectuales del país. “Fascista” es, quizás, el más suave de los calificativos que le han lanzado.