Manifestantes reinstalan plantón contra ministros de SCJN tras conflicto con ola rosa

Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).- Un grupo de morenistas y simpatizantes con el Presidente Andrés Manuel López Obrador reinstalaron un plantón a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras 24 horas de retiro durante la manifestación convocada el día de ayer “en defensa” de la Corte.

Durante la mañana de este lunes, una carpa y mesa para recabado de firmas fue reinstalada al exterior de la sede del Poder Judicial, por lo que uno de los accesos del edificio de la Suprema Corte permaneció bloqueado.

Armando Monter Jacinto, presidente y fundador de la organización Frente Internacional Obradorista, dijo que presentarían una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), por la comisión de los presuntos delitos de robo, agresions verbales y físicas por parte de manifestantes que acudieron este domingo desde el Monumento a la Revolución con dirección al Zócalo capitalino.

Además denunció, junto con otros manifestantes, que la moviliazción encabezada por la organización Chalecos México provocó daños al memorial de las y los niños víctimas de la Guardería ABC.

“Tiraron las cruces de los niños de la ABC. Si no tienen sentimientos por estas cruces que no respetaron, ¿qué podemos esperar?”, denunció públicamente una señora en el plantón.

Los manifestantes han explicado que la recolección de firmas son para exigir la salida de la Ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, así como acabar con la corrupción dentro del Poder Judicial.

Un contingente “en defensa” de la SCJN se enfrentó este domingo a simpatizantes de Morena que estaban en un plantón frente al edificio judicial.

Videos en redes sociales muestran el instante en que manifestantes en pro de la Suprema Corte irrumpieron los campamentos instalados por simpatizantes de Morena y los desmantelaron, hecho que derivó en un enfrentamiento verbal.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CdMx) tuvieron que intervenir con el fin de evitar agresiones físicas.

Diversas organizaciones civiles opositoras al Gobierno, así como ciudadanía en general, convocaron a llevar a cabo una Marcha Nacional en Defensa de la SCJN, esto luego de semanas en las que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado al máximo tribunal del país por los reveses que ha dado a sus proyectos.

La movilización comenzó a las 10:30 horas de ayer desde el Monumento a la Revolución, donde los contingentes partieron hacia la Plaza de la Constitución. La protesta sería replicada aproximadamente en más de 30 ciudades del país.

Al grito “ministros valientes, el pueblo los defiende”, y entre pancartas en las que se leía “la Corte no se toca”, miles de personas vestidas de blanco se concentraron desde mediados de la mañana en el Monumento a la Revolución, en el centro de la ciudad, para unirse a la movilización convocada por organizaciones civiles en respaldo a los ministros de la Corte.

A pesar de ello, otros manifestantes acudieron para expresar su apoyo a Alejandra del Moral, candidata de oposición por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) por la gubernatura del Estado de México.

A dicha movilización acudieron personalidades de la política como José Ángel Gurría, quien fue Secretario de Relaciones Exteriores, y de Hacienda y Crédito Público durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León; así como Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó esta mañana la “prepotencia” de los ciudadanos que ayer marcharon en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y censuró las agresiones contra el plantón de quienes protestan contra ella, que se encuentra frente al edificio del tribunal.

“Se actuó de parte de los que marcharon con prepotencia, porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose enfrente de la Corte, pero no debieron ir a provocar y a quitarles las mantas, hay que respetar eso”, expresó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

“No creo yo que eso sea correcto, hay que evitar la confrontación, la violencia, Ya cuando se llega a eso es porque no se tiene la razón, el que usa la fuerza es porque no tiene la capacidad para convencer, hay que ver quiénes son: no para perseguirlos, no para reprimirlos. Tan es así que no había ni policía, porque hay libertades como nunca. No se desaloja a nadie, no se reprime a nadie. No es como antes”, aseguró.