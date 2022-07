El mundo en alerta por un virus “de origen desconocido” que afecta a niños y adultos

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) – La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha avisado de que el mundo se enfrenta a un brote de hepatitis “de origen desconocido” que afecta a los niños, y ha destacado las “miles de infecciones víricas agudas” de la enfermedad que se producen anualmente entre niños, adolescentes y adultos.

“Para lograr la máxima eficacia, la vigilancia de las hepatitis debe prestarse a nivel comunitario mediante un sistema de atención primaria de salud eficaz e integrado con otros servicios de salud que aborden toda la gama de necesidades sanitarias”, ha dicho el director general de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus.

There has been a new outbreak of unexplained acute #hepatitis infections among children. WHO is working to understand the cause of this infection that does not appear to belong to any of the known 5 types of hepatitis viruses: A,B,C,D, and E.👇https://t.co/AxYMEJoSBt

