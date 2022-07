La OMS reporta 1,010 casos y 22 muertes por hepatitis infantil de origen desconocido

Madrid, 13 de julio (Europa Press).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha notificado, hasta el pasado 8 de julio, mil 10 casos de hepatitis aguda graves en niños y 22 muertes en 35 países. Además, desde la última comunicación de casos, el 24 de junio, se han registrado 90 nuevos casos y cuatro muertes.

Casi la mitad (48 por ciento) de los casos probables se han notificado en la región europea de la OMS (21 países que notifican 484 casos, 40 de ellos en España), incluidos 272 casos (27 por ciento de los casos mundiales) registrados en Reino Unido e Irlanda del Norte.

