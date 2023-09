El Presidente defiende a la titular de Conade y dice que denuncias se deben demostrar

AMLO aseguró que le tiene confianza hacia la titular de la Conade y reiteró que ella seguirá encabezando la dependencia encargada de impulsar el deporte en México.

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su apoyo a la titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, pese a los señalamientos de otros atletas en contra de la funcionaria y la denuncia que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto mal manejo de recursos públicos.

“Yo apoyo a Ana Guevara, la considero una buena servidora pública, promotora del deporte”, expresó el mandatario federal durante su habitual conferencia matutina de este viernes 29 de septiembre, en la que agregó que “hay que demostrar que tienen sustento [las denuncias en contra de la funcionaria]”.

“No se trata de denunciar por denunciar”, prosiguió el Jefe del Ejecutivo federal, respecto a dichos señalamientos, y afirmó que personalmente no cuenta con pruebas que demuestren que Guevara haya incurrido en actos de corrupción. “Yo no tengo yo no tengo elementos para decir que está actuando mal Ana Guevara”, enfatizó.

Por ello, aseguró que le tiene confianza hacia la titular de la Conade y reiteró que ella seguirá encabezando esta dependencia. “Que no se quiera descalificar el trabajo de Ana Guevara que ha hecho bien las cosas, desde mi punto de vista”, destacó el Presidente López Obrador, quien aceptó que desde hace tiempo hay cuestionamientos y denuncias”, sin embargo, dijo que siempre habrá quien opine diferente sobre el desempeño de Guevara y lo respeta.

El pasado mes de agosto, la ASF interpuso una denuncia penal en contra de la Conade, que encabeza la exatleta olímpica, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, mismas que se detectaron luego de la auditoría que se realizó a la cuenta pública 2020.

En febrero de 2022, la ASF detectó irregularidades por 377 millones de pesos en el ejercicio del gasto público en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), de acuerdo con la Tercera Entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020.

La ASF informó que las irregularidades detectadas corresponden a pagos con recursos públicos a quienes no son miembros del Sistema Nacional del Deporte; adquisición de bienes con características tecnológicas específicas, sin contar con la infraestructura necesaria para su óptimo funcionamiento; y recibir equipos diferentes a los pagados con recursos de 2020, por servicios recibidos en 2019.

A estos señalamientos se suman las polémicas confrontaciones que se han suscitado entre la titular de la Conade y varios deportistas. Por ejemplo, el pasado mes de mayo, Guevara arremetió contra el equipo de natación artística que denunció falta de apoyo económico para asistir a la Serie Mundial en Egipto, en la que ganaron dos medallas de oro y una de bronce.

La funcionaria federal aseguró en entrevista para W Radio que las sirenas mexicanas están mintiendo, pues deben 40 millones de pesos que no han sido justificados, y además están levantado la voz contra el Presidente López Obrador, después de que las ha apoyado.

“Son mentirosas porque son 40 mdp invertidos, tienen entrenadores, comen, duermen, se les apoyó en todo. Además, se han atrevido a levantar la voz al Presidente de la República , cuando él entregó el apoyo aun con la COVID-19. Las integrantes del equipo de nado artístico mienten porque desde inicio hemos estado detrás de todas las disciplinas”, declaró en el programa “el Weso” a Enrique Hernández Alcázar.

La exatleta detalló que el equipo de natación no ha justificado el dinero que gastó del presupuesto de la Conade que presuntamente se le ha dado.

“Por mí, que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware… pero ellas y sus entrenadoras son deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado. El equipo de nado artístico, las atletas son deudoras dentro de la Conade por dos millones de pesos del ejercicio 2016-2018 que no han logrado comprobar”, expresó la excorredora.