Cuadro de Sandro Botticelli es subastado por 45.4 millones de dólares

Nueva York, 27 de enero (EFE).- Uno de los pocos cuadros de Sandro Botticelli que aún permanecen en manos privadas, “Cristo Varón de dolores”, alcanzó este jueves los 45.4 millones de dólares en una subasta de Nueva York, en la que dos compradores batallaron por la pieza con constantes pujas.

La pieza fue vendida por un precio de martillo de 39,3 millones de dólares, que al sumarle tasas e impuestos llegó a los 45.4 millones de dólares, por encima de los 40 millones de dólares que habían estimado los expertos de Sotheby’s.

El cuadro cuenta con una particularidad, y es que, como resultado de la actual subasta, se ha descubierto un boceto de una virgen con un niño oculto bajo la pintura del “Cristo Varón de dolores”.

“Es un conocimiento emocionante sobre el artista, cómo trabajaba y cómo creaba sus pinturas”, explicó a Efe el director del departamento de Grandes Maestros de Sotheby’s en Nueva York, Christopher Apostle.

La pieza, que se estima fue terminada por Botticelli sobre el año 1500, ha sido expuesta desde octubre en Londres, Dubái, Los Ángeles y Hong Kong antes de su venta en Nueva York, y según Sotheby’s ha pertenecido a colecciones privadas desde el siglo XIX.

“Creemos que hay solo unos cinco cuadros de Botticelli en manos privadas”, apuntó Apostle, que subrayó el carácter retrospectivo y emotivo del cuadro, resultado del hecho de que fuera pintada en los últimos años de vida del pintor.

#AuctionUpdate: Following an almost 7-minute bidding battle, Sandro Botticelli’s 'The Man of Sorrows' sells to applause for $45.4 million. #SothebysMasters pic.twitter.com/AySDEGZCci

— Sotheby's (@Sothebys) January 27, 2022