Jim Carrey crítica a Will Smith por agredir a Chris Rock; “me dio asco”, dice

Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).- El actor Jim Carrey se pronunció en contra de la bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock durante la 94 edición de los Óscar, señalando que en “Hollywood son unos cobardes”.

Fue durante la transmisión de CBS Mornings del pasado lunes donde el también humorista dio su opinión sobre lo sucedido luego de que Rock hiciera un chiste de mal gusto sobre Jada Pinkett-Smith, esposa del protagonista de King Richard.

Asimismo, el actor que le da vida al Dr. Robotnik en Sonic: La película apuntó que si él hubiera sido el afectado, ya hubiera demandado a Will Smith por 200 millones de dólares porque la agresión que recibió Rock “va a durar mucho tiempo”.

“(Yo) hubiera anunciado esta mañana que estaba demandando a Will por 200 millones de dólares porque ese video estará allí para siempre, será omnipresente”.

Pese a sus comentarios, Carrey aseguró que no tiene nada en contra de Will Smith pero enfatizó que su conducto fue egoísta. “Proyectó una sombra sobre el momento brillante de todos anoche… Fue egoísta”, finalizó.

WILL SMITH AGREDE A CHRIS ROCK

El actor Will Smith y el comediante Chris Rock protagonizaron uno de los momentos más impactantes de la 94 edición de los Premios de la Academia luego de que el protagonista de King Richard subiera al escenario del Teatro Dolby para bofetear a Rock.

Fue durante la presentación de los nominados a Mejor Documental donde Chris Rock realizó un chiste sobre Jada Pinkett-Smith, esposa de Will Smith, por lo que el actor no tardó en subir al escenario para agredir al comediante y exigirle que no se vuelva a meter con su pareja.

“No vuelvas a poner el nombre de mi esposa en tu maldita boca”, gritó Smith.

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f–king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL

— Variety (@Variety) March 28, 2022